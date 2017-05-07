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≡ В Костанае на концерте в честь Дня защитника отечества не только пели, но и собирали автомат		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае на концерте в честь Дня защитника отечества не только пели, но и собирали автомат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.05.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мастерство в этом прямо на сцене продемонстрировал курсант военно-патриотического клуба «Кайсар». Действовал, завязав глаза. Его товарищи в это время пели - сегодня, 7 мая, в Сити-центре прошел фестиваль солдатской песни.
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§ было время
Re: В Костанае на концерте в честь Дня защитника отечества не...
было время


(Пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 29.04.17
Отправлено: 07.05.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пашка:
.менты раза три уводили меня в подвал обыскивали и прокатывали сумку как будто я не ДМБ а зек!!! а далее у поезда доблестные служители чуть не сняли с поезда когда договаривался я с нашими проводниками чтоб уехать домой.

нет навыков вообще.
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112
Re: В Костанае на концерте в честь Дня защитника отечества не...




Отправлено: 07.05.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
ты не поленись сравнить пенсии в РФ и в РК, а также курс рубля к тенге 5.5.

Моя мать получала 5700..
Сравнивать то чего?
Ну помножь на 6 даже и?
Там кстати пенсия за два года так и осталась в России..
Не стали мы после смерти матери за ними гоняться..
Врать то мне незачем и играть на самых близких.
Как было, так и говорю..

112
Re: В Костанае на концерте в честь Дня защитника отечества не...




Отправлено: 07.05.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Арсен Павлов :
Вы знаете что такое "Военный бюджет" ?

Военного бюджета у нас нет вообще, если вон сверху написано, Мастерство, разбирать собирать АК 47..
Какое к чьертям это мастерством стало?
Это чо, физика или шахматы какие?
Это должен знать каждый школяр, который после школы сразу пойдет в армию!
А то что нет военного бюджета, говорит о том, что директор школы для будущих военных побирается у родителей этих самых школяров и собирает на автомат, чтобы обучить хоть кого то..
Но, в связи с угрозой терроризма, автоматы для обучения будущим защитникам Родины, курсантам и кадетам не дают!
Они потенциальные террористы!
А потому в армию идет человечек, который и понятия не имеет, что такое АК 47..

Рейтер
Re: В Костанае на концерте в честь Дня защитника отечества не...




Отправлено: 07.05.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шествия «Бессмертный полк» прошли от Европы до Южной Азии
Шествие «Бессмертный полк» и торжества по случаю Дня Победы проходят в разных уголках мира. В воскресенье в Бельгии, Испании, Индии и других странах сотни соотечественников вышли на улицы и площади городов с портретами родственников, которые воевали в годы Великой Отечественной войны.

Гость
В Костанае на концерте в честь Дня защитника отечества не только пели, но и собирали автомат




Отправлено: 07.05.17 - 22:45
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Гость
В Костанае на концерте в честь Дня защитника отечества не только пели, но и собирали автомат




Отправлено: 07.05.17 - 22:47
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