Цитата: 211:

Потом на Донна ванну, весь в размышлениях..

Что лучше и практичней..

Была чугунная ванна - долго держит температуру , не слышно шума воды когда набираешь . Перепутал очиститель , когда делал ремонт поменял на кабинку . Не понравилась мыться в кабинке , зимой хочется поваляться в ванне . Продал кабинку купил ванну стальную . на ванну Нанес слой пены монтажной и еще приклеил пенопласт на пену .