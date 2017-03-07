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§ NG.kz
На кронирование деревьев в Костанае в этом году выделили 10 млн тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27407
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работы по кронированию и омолаживанию деревьев под линиями электропередач начались в Костанае 1 марта. Как отметили в городском акимате, проводятся они по многочисленным обращениям жителей и энергообеспечивающих организаций.
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§ лимон
Re: На кронирование деревьев в Костанае в этом году выделили 10...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.03.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почикают все деревца, оставят пеньки двухметровые :-x
Профайл

ВЧК
Re: На кронирование деревьев в Костанае в этом году выделили 10...




Отправлено: 07.03.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А откуда родом этот корпоративный фонд «Буланды»? Что за зверь такой? Можно подробности в студию?

Гога
Re: На кронирование деревьев в Костанае в этом году выделили 10...




Отправлено: 07.03.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даешь пустыню в Костанае !!! Пятилетку в 4 года !!!Досрочно обкарнаём все , что осталось от предков !!!

колян
Re: На кронирование деревьев в Костанае в этом году выделили 10...




Отправлено: 07.03.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые, с акимата Костаная
прошу Вас весной перед посадкой саженцев подумать, какие деревья где садить. Например под линиями электропередая, под проводами садите кустарники или деревья которые не вырастут выше 3 метров, а высокие деревья садите там где не протянуты линии электрропроводов. Тогда не надо будет кронировать деревья.
Будет экономия денег. Посчитайте сколько денег надо на бензин, солярку, оплату рабочих, пильщиков, сколько техники надо привлечь: краны, подъемники, бензопилы ну и людей каждую весну

гость
Re: На кронирование деревьев в Костанае в этом году выделили 10...




Отправлено: 07.03.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
колян:
Вас весной перед посадкой саженцев подумать, какие деревья где садить

а еще подумать где ЛЭП протягивать.Цитата:
ВЧК:
Что за зверь такой?

Правда что за форма такая хозяйствующего субъекта и какой БИН?

321
Re: На кронирование деревьев в Костанае в этом году выделили 10...




Отправлено: 07.03.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корпоративный фонд "Буланды" общественного объединения" Казахское общество слепых"

это он?

39
Re: На кронирование деревьев в Костанае в этом году выделили 10...




Отправлено: 07.03.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
А откуда родом этот корпоративный фонд «Буланды»? Что за зверь такой? Можно подробности в студию?


Буланды (каз. Бұланды) — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Макинского сельского округа. Код КАТО — 114543200[1].

321
Re: На кронирование деревьев в Костанае в этом году выделили 10...




Отправлено: 07.03.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корпоративный фонд "Буланды" общественного объединения" Казахское общество слепых"
130240026869 и это фонд как бы в Астане.
а в Костанае этот фонд называется
Корпоративный фонд "Костанай" общественного объединения" Казахское общество слепых"
111240020561

?
Re: На кронирование деревьев в Костанае в этом году выделили 10...




Отправлено: 07.03.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"по многочисленным обращениям жителей и энергообеспечивающих организаций" наши жители еще проявляют активность и обращаются по поводу кронирования деревьев?

гость
Re: На кронирование деревьев в Костанае в этом году выделили 10...




Отправлено: 07.03.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
?:

у-у-у еще какие активные нет равных особенно по перемименованию улиц

ВЧК
Re: На кронирование деревьев в Костанае в этом году выделили 10...




Отправлено: 08.03.17 - 10:04
Комментарий удален модератором.

ВЧК
Re: На кронирование деревьев в Костанае в этом году выделили 10...




Отправлено: 08.03.17 - 10:08
Комментарий удален модератором.

Доцент
Re: На кронирование деревьев в Костанае в этом году выделили 10...




Отправлено: 08.03.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работы по кронированию и омолаживанию деревьев под линиями электропередач начались в Костанае 1 марта.%%%%%

Практически все породы мелколиственных деревьев : тополь, береза и пр. не подлежат кронированию, которое сводится к варварской обрезке всех боковых веток и верхушки, в результате чего остается израненный ствол (столб) на радость грибам- трутовикам.
А насчет "омоложения" деревьев- может рассуждать и мечтать лишь дилетант.
Или кто-то в Кустанае мечтает получить премию??. Правда, не Нобебельскую, а Шнобельскую, за самое глупое предложение.
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