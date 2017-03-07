Доцент Re: На кронирование деревьев в Костанае в этом году выделили 10... #13







Отправлено: - 20:14 Работы по кронированию и омолаживанию деревьев под линиями электропередач начались в Костанае 1 марта.%%%%%



Практически все породы мелколиственных деревьев : тополь, береза и пр. не подлежат кронированию, которое сводится к варварской обрезке всех боковых веток и верхушки, в результате чего остается израненный ствол (столб) на радость грибам- трутовикам.

А насчет "омоложения" деревьев- может рассуждать и мечтать лишь дилетант.

Или кто-то в Кустанае мечтает получить премию??. Правда, не Нобебельскую, а Шнобельскую, за самое глупое предложение.