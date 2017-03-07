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≡ Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27407
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подробности громкого убийства опубликовала на своем сайте пресс-служба Костанайского областного суда. По материалам дела, поводом для жестокой расправы над председателем АСПЭК Рашидой Сандыбаевой стала ссора с коллегой — заведующей четвертым отделением психбольницы Зауреш Изалдиной.
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112
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
имеет Ауди ку 7, несколько квартир, зарегистрированны

А может она просто врач профессионал?
Не секрет что профессионалы врачи, а и вообще все врачи сейчас живут зажиточно, даже медсестры нормально получают..
А у врачей то один прием до 5ти штук доходит.
В день сотку тысяч им сделать как пить дать..

777
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В день сотку тысяч им сделать как пить дать..


долларов или евро?
октуд все знаешь?

Голос народа
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ если есть доказательства вины Изалдиной, нелегально приобретенных квартир и машины, связи с криминальным миром, предлагаю не молчать. Нужно искоренить зло...
Нашей газете нужно провести свое расследование...

112
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
777:

долларов или евро?

Ты им за прием платишь 5 тысяч евро?

777
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Голос народа:
Народ если есть доказательства вины Изалдиной, нелегально приобретенных квартир и машины, связи с криминальным миром, предлагаю не молчать. Нужно искоренить зло...
Нашей газете нужно провести свое расследование...


Господа, старайтесь говорить по теме, как 112.
иначе буду удалять. как обычно. кто вале не нравится.
ок

777
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты им за прием платишь 5 тысяч евро?


я не больной.

112
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
777:

я не больной.

Тебе повезло.
Многим другим нет и они в очередях недельных стоят, чтобы отдать деньги врачам..

Гость
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И про машину,да не одну и про квартиры—это всё правда,а ещё Изалдина помогла, "скрышевать" торговлю наркоты и много ещё такого от чего волосы "дыбом". Просто так на зарплату врача несколько джипов не приобретешь..... Больше ничего писать небуду иначе удалят....

глас народа
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112:
Ты им за прием платишь 5 тысяч евро?****

Ага!!! Рисую еврики днём и ночью и даже спец. знаки наловчился ставить ,номиналом по 4, 6, 8и 15 евро! Расходятся они по нашей "Канатчиковой даче". как горячие пирожки с яблоками.!! Даже глав.врач иногда забегать занять пару свеженьких пачек евриков до зарплаты. :-P :-P :-P

789нео
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

у врача зарплата меньше, чем пенсия у судьи. вы работаете по 25 часов в сутки, чтобы так утверждать

Голос народа
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша газета обращение к вам. Читаю комменты и не только здесь. Как такое возможно в нашем городе, аж мурашки... Когда чиновников сажают все сми впереди всех пишут и расследуют, а как дело коснулось криминального беспредела вы только перепостите сообщения. Людям нужна правда, откройте нам глаза.

112
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
789нео:
врача зарплата меньше, чем пенсия у судьи. вы

Не знаю как у судьи, но у нашего в Рудном и стоянка, и несколько жыпов у него, и у сына, и прием по 2500 за 5 минут.
А узи каждый орган?
Да и за почки я ему заплатил 40 тыс плюс операция отдельно..
Причем отделение переполненное там.
Там они эту сумму наверно раскидывают.
Рентген 7 тыс простой, а на аппарате дивном за простой вроде 15 тыс платил..
Да че там смотреть, в Жемчужине по 3 тыс прием пять минут, за пару часов 50 штук свободно..
Они как в такси процент отвпливают за посредничество в клинике и идут дорабатывают по друшим поликлиникам или больницам..

112
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Просто так на зарплату врача несколько джипов не приобретешь..... Больше ничего писать небуду

Гнать то не надо..
В коей то мере врачи зажили хорошо и вы тут со своими большевисткими замашками полезли а ним их деньги считать..

Гость
Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда




Отправлено: 08.03.17 - 20:17
Комментарий проходит проверку.

псих
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 20:24
Комментарий удален модератором.
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