112 Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему... #146







Отправлено: - 20:08 Цитата: 789нео:

врача зарплата меньше, чем пенсия у судьи. вы

Не знаю как у судьи, но у нашего в Рудном и стоянка, и несколько жыпов у него, и у сына, и прием по 2500 за 5 минут.

А узи каждый орган?

Да и за почки я ему заплатил 40 тыс плюс операция отдельно..

Причем отделение переполненное там.

Там они эту сумму наверно раскидывают.

Рентген 7 тыс простой, а на аппарате дивном за простой вроде 15 тыс платил..

Да че там смотреть, в Жемчужине по 3 тыс прием пять минут, за пару часов 50 штук свободно..

Они как в такси процент отвпливают за посредничество в клинике и идут дорабатывают по друшим поликлиникам или больницам..