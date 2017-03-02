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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 01:58 24 февраля аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ отчитывался перед населением об итогах социально-экономического развития региона за 2016 год и задачах на 2017-й. Встреча проходила около двух часов, но большую часть этого времени руководитель области отвел для ответа на вопросы. А их было немало. В том числе и достаточно острые.

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