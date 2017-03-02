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§ NG.kz
В экономике заметный рост только у цен
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 01:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24 февраля аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ отчитывался перед населением об итогах социально-экономического развития региона за 2016 год и задачах на 2017-й. Встреча проходила около двух часов, но большую часть этого времени руководитель области отвел для ответа на вопросы. А их было немало. В том числе и достаточно острые.
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Доцент
Re: В экономике заметный рост только у цен




Отправлено: 08.03.17 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закон барымшаков степи: "Если ты не украл, значит тебя обокрали! " :lol: :lol: :lol: :lol:
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