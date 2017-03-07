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≡ Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27407
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подробности громкого убийства опубликовала на своем сайте пресс-служба Костанайского областного суда. По материалам дела, поводом для жестокой расправы над председателем АСПЭК Рашидой Сандыбаевой стала ссора с коллегой — заведующей четвертым отделением психбольницы Зауреш Изалдиной.
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знаток
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят мотивы преступления очень глубоко лежат, но следаки все таки выяснили..... связано с недвижимостью их клиентов....... схему распутывают...Будет еще резонансное заявление

аноним
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зауреш Изалдиной отец долгое время работал главным врачом Камыстинского ЦРБ, знатный в области человек Акбаев , даже уму не постижимо как дочь такого человека на такое способна... еще братишка прокурор....

§ Ваш земляк
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 375
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 08.03.17 - 12:20
Комментарий удален модератором.
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§ Ольга Колоколова
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2109
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 08.03.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья, давайте будем использовать ветку для обсуждения новости, а не для левых и абсолютно бессмысленных разборок.
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§ Ваш земляк
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 375
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 08.03.17 - 12:30
Комментарий удален модератором.
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112
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Друзья, давайте будем использовать ветку для обсуждения новости, а не для левых и абсолютно

Действительно, троллям лишь бы обсуждение увести от темы, согласен..

§ Ваш земляк
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 375
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 08.03.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кстати фильм мне понравился с Вильгельмом Каприо и Марком Руфало "Остров проклятых"..
Это же нужно такое творение создать про психушку тех лет..
Опять же Мартин Скорцеза..
У нас психушка так и осталась там, в далеких 50х и не менялась с тех пор ни на грамм..

А кто это такой - Вильгельм Каприо? Какой-то новый актёр? Я вот знаю Леонардо ди Каприо и Марка Руффало, а ещё режиссёра Мартина Скорцезе. И откуда у тебя такие глубокие познания про психушки, их внутренний распорядок? Частый гость?
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112
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

А кто это такой - Вильгельм Каприо? Ка

Господи..
У ДиКаприо есть имя, названное в честь там кто их вроде приютил в Германии или еще как то..
Стыдно говорить тебе что знаешь его имя!
И давай по теме, на вме сторонние вопросы отвечу во флуде или в отдельно заданной теме..
Этим фильмом я сказал что психиатрия у нас на уровне каменного века, и потому там такие проблемы..
Кстати был когда нибудь в психушке?

Замир
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 12:51
Комментарий удален модератором.

112
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще 20 тысяч зелени за убийство врача конкурента думаю многовато вроде..
Тысяч семь по моему на сегодня такса за врача либо учителя.
За 20 тысяч можно политика или предпринимателя завалить и нанять при этом специалиста..

112
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут кто то чего то не договаривает или кто то врет..
20 тысяч долларов думаю сочинили для пущей убедительности..
Дело типа резонансное и раскрыли отряд киллеров..
После неудачи с делом Антоненко, полиция решила хоть как то реабилитироваться..

§ bgb
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3320
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.03.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Друзья, давайте будем использовать ветку для обсуждения новости, а не для левых и абсолютно бессмысленных разборок.

а это скажите своему модеру. считаю, что косяк полностью его... попросите его "ваты" поменьше пропускать...

[Исправлено: bgb, 08.03.2017 - 17:38]
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555
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 17:36
Комментарий удален модератором.

666
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 17:39
Комментарий удален модератором.

123
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаю изалдину - готова убить любого ради власти и денег, имеет Ауди ку 7, несколько квартир, зарегистрированных на подставных и аффилированных лиц. Хорошо хоть немного преостановили ее...
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Страница 9 из 9«1...789
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