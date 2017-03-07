Цитата: 112:

Кстати фильм мне понравился с Вильгельмом Каприо и Марком Руфало "Остров проклятых"..

Это же нужно такое творение создать про психушку тех лет..

Опять же Мартин Скорцеза..

У нас психушка так и осталась там, в далеких 50х и не менялась с тех пор ни на грамм..

А кто это такой - Вильгельм Каприо? Какой-то новый актёр? Я вот знаю Леонардо ди Каприо и Марка Руффало, а ещё режиссёра Мартина Скорцезе. И откуда у тебя такие глубокие познания про психушки, их внутренний распорядок? Частый гость?