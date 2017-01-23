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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 49 из 49«1...474849
§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 1949
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.01.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня покупка и занос гипсокартона
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 1949
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.01.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и профиля, маячков, ротбанда и еще чего то..



На все про все сегодня ушло 45 тысяч плюс 1200 газель..
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§ аргентина -ямайка
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 26.01.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Потом на Донна ванну, весь в размышлениях..
Что лучше и практичней..

Была чугунная ванна - долго держит температуру , не слышно шума воды когда набираешь . Перепутал очиститель , когда делал ремонт поменял на кабинку . Не понравилась мыться в кабинке , зимой хочется поваляться в ванне . Продал кабинку купил ванну стальную . на ванну Нанес слой пены монтажной и еще приклеил пенопласт на пену .
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 1949
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.01.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
понравилась мыться в кабинке , зимой хочется поваляться в ванне .

Кабинка для молодых.
У меня тоже так, хоть и глубокая.
Почки когда надо было греть, съеживаешься там в три погибели и нагоняешь температуру под 50.
Неудобно.
Думаю тоже о ванне.
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 1949
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.01.17 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну заливка пола, 15 мешков килограмм по 25 песка, цемент, 8 мешков камня что вынесли опять подобрали и занесли, залили.
Выставили профиль под кафель 40×25 и под двери с обналичкой.
Наметили шкаф с подстветкой внутри, потратив 342 000 тенге, перерыв.
На три четыре недели..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 1949
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.01.17 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашел линолеум 3.10, последний огрызок во всей костанайской области фирмы Таркет, не знаю, может не забрали еще.
Деньги коплю, 2500 метр как никак..
У меня зал 3.04-3.05, плинтус не закроет немного..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 1949
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.03.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока ремонта нет, то есть нет денег, взял какой то дивный инстиумент и сегодня 8го марта от нечего делать научился делать дырки..
А что, в хозяйстве пригодится..
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Страница 49 из 49«1...474849
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