Цитата: Моше:

Школьник общался с другим школьником, в то время как мимо проходил этот завуч.

Моше, не факт, что школьник не послал учителя. К сожалению, это вполне реально. Это может еще зависеть от взаимоотношений этих персонажей. У подростков может не существовать возрастных критериев, мозги сносит: попонтоваться - типа я учителя послал, я крутой...

Цитата: 456:

С каждым годом становится все тяжелей работать в школах, особенно мужчинам.

ахаха, это хроническая проблема. Мужчины всегда в школе еле выдерживали - нервы у них менее железные чем у женского полу))))

Но в данном случае, я считаю зависит от умения завоевать авторитет у детей. В моей школе были учителя мужчины: и в возрасте, и молодые. Как раз последние еле-еле выдерживали год-два и сваливали ))))Нервов подчас им не хватало)))



Вспомните каждый себя: учителя, которого уважали, слушали; учитель, пытающийся "выбить" себе авторитет - обычно имел гадости от учеников. А уважение приобреталось годами и передавалось поколениями учеников друг другу и оно было реально заслуженно: и уважительное отношение к ученикам, и умение прочитать мораль/наказать, но так, чтобы ученик понял что его не оскорбляют, не унижают и т.д.



Смущает малость,что это в районе произошло. Народ в принципе друг друга знает - это не город (где, кстати, тоже плюнь - через минут все будут в курсе - ) Не факт,что были некие стычки, недопонимания вне школы. А тут "подходящая" ситуация и учитель "оторвался"...



Ситуация представлена поверхностно - не знаем исходных причин ее происхождения, как конфликт назревал и что за личности как педагог, так и "страдалец"