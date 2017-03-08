Цитата: azlk

Вот вопрос к 112, не доделанному, ВЧК и другим форумчанам которые обливают грязью союз, Вы данный праздник отмечаете? если да, то по чему? Почему не орете чтоб его запретить, переименовать, стереть с лица истории независимого КЗ, как пропагандирующий коммунистический строй. Ведь благодаря коммунистам этот праздник возник, и за него мы должны благодарить Клару и Розу.

Праздник 8 марта неразрывно связан с именами главных его создательниц и организаторов – Клары Цеткин и Розы Люксембург. Перед Женским днем мы вспомнили, как сложилась личная жизнь пламенных революционерок.

8 марта с Цеткин и Люксембург: сексуальные похождения революционерок фото: ru.wikipedia.org

Обе немецкие коммунистки порой смешивали политику, партийную дисциплину и интимную жизнь. Коктейль получался гремучий.

Например, в период мощного революционного всплеска, который накрыл Германию в 1918 году, Клара, занимавшая видное положение в партийном руководстве, высказала весьма оригинальное предложение по стимулированию боевого революционного духа восставших. Она всерьез предложила женщинам – сторонницам социалистического феминизма, устраивать праздники свободной любви для коммунистических боевиков.Кто хорошо воюет против «прогнившей монархии», тот получает потом максимум плотских удовольствий! (История умалчивает, насколько густыми оказались в итоге ряды добровольных революционных «ублажительниц», но то, что случаи подобного «награждения за революционный труд» тогда встречались, из документов известно.)

Можете как говорится делать с этим ,,добром,, что хотите