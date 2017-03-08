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≡ В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении сына		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении сына
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27407
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Карабалыкском РОВД подтвердили, что на завуча- организатора Бурлинской средней школы Серика Фазылбекова заведено уголовное дело.
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112
Re: В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении...




Отправлено: 08.03.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Вор

Ладно вор, другая тема, но врать то тебе зачем, если матерно обругаешь например чью то мать, то не ответишь?
Ответишь и еще как..
Моше, некрасиво врать то и ты знаешь что ты тут 146 процентов не прав..

§ Моше
Re: В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4063
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 08.03.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
если матерно обругаешь например чью то мать, то не ответишь?

При чем тут это?! Школьник общался с другим школьником, в то время как мимо проходил этот завуч. Это их, щегловские общения. Обычное дело.
Зачем ты постоянно все перекручиваешь?

[Исправлено: Моше, 08.03.2017 - 16:21]
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112
Re: В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении...




Отправлено: 08.03.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Школьник общался с другим школьником,

Цитата:
Моше:
Сами не матерились/не материтесь

Хм..
То есть мы все школьники или при чем тут мы?
Ты хоть панимать что ты сказал и потом перевернул и сказал про школяров..
Советую тебе пристегнуть вторую половинку моска!

Левит
Re: В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении...




Отправлено: 08.03.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
где будут розги

Тебе розги уже не помогут, только батоги, желательно ежедневно.

§ Алиса
Re: В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3036
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 08.03.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Школьник общался с другим школьником, в то время как мимо проходил этот завуч.

Моше, не факт, что школьник не послал учителя. К сожалению, это вполне реально. Это может еще зависеть от взаимоотношений этих персонажей. У подростков может не существовать возрастных критериев, мозги сносит: попонтоваться - типа я учителя послал, я крутой...
Цитата:
456:
С каждым годом становится все тяжелей работать в школах, особенно мужчинам.

ахаха, это хроническая проблема. Мужчины всегда в школе еле выдерживали - нервы у них менее железные чем у женского полу))))
Но в данном случае, я считаю зависит от умения завоевать авторитет у детей. В моей школе были учителя мужчины: и в возрасте, и молодые. Как раз последние еле-еле выдерживали год-два и сваливали ))))Нервов подчас им не хватало)))

Вспомните каждый себя: учителя, которого уважали, слушали; учитель, пытающийся "выбить" себе авторитет - обычно имел гадости от учеников. А уважение приобреталось годами и передавалось поколениями учеников друг другу и оно было реально заслуженно: и уважительное отношение к ученикам, и умение прочитать мораль/наказать, но так, чтобы ученик понял что его не оскорбляют, не унижают и т.д.

Смущает малость,что это в районе произошло. Народ в принципе друг друга знает - это не город (где, кстати, тоже плюнь - через минут все будут в курсе - :lol: :lol: ) Не факт,что были некие стычки, недопонимания вне школы. А тут "подходящая" ситуация и учитель "оторвался"...

Ситуация представлена поверхностно - не знаем исходных причин ее происхождения, как конфликт назревал и что за личности как педагог, так и "страдалец" :lol: :lol:
Профайл

ваще
Re: В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении...




Отправлено: 08.03.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Вор, мздоимец полицейских, развозчик малолетних проституток по саунам Рудного и наркош по точкам, заговорил про правила и мораль. Ты или будь правильным везде, или не будь вообще. Немножко беременным быть не получится.


" не востребованный здесь материал", учит из за речки уй.
26 лет. у него "есть проблемы", так говорят в таких случаях.

ВЧК
Re: В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении...




Отправлено: 08.03.17 - 17:04
Комментарий удален модератором.

ВЧК
Re: В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении...




Отправлено: 08.03.17 - 17:07
Комментарий удален модератором.
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