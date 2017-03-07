Цитата: сайлау курманов:

дорогая ВЧК , авторизуйтесь и я вам расскажу , почему так вышло с Аблязовым , нельзя его так называть , все начинания молодых чиновников (аким Жакиянов , министры Оразов и Аблязов и мн.др)того времени , были раздавлены нынешней автократией и сидим мы тут по уши в долгах, коррупции и всеобщей нищете

«Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок…»