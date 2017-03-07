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§ NG.kz
Аблязов предан суду
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27406
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 марта прокуроры утвердили обвинительный акт в отношении Аблязова, а также Ж. Жаримбетова (первый заместитель председателя правления БТА Банка - председатель кредитного комитета), К. Садыкова (директор по кредитованию) и С. Мамеша (председатель правления).
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аргентинец
Re: Аблязов предан суду




Отправлено: 07.03.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не могу знать всю подноготную.... похоже на шахматную партию))) где его банк? Поглотил Казкомерц. Ну вот вроде Казкомерц уходит под Халык банк....а чей Халык банк? Кто владелец контрольного пакета? Правильно средняя доченька

§ сайлау курманов
Re: Аблязов предан суду
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1778
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.03.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дорогая ВЧК , авторизуйтесь и я вам расскажу , почему так вышло с Аблязовым , нельзя его так называть , все начинания молодых чиновников (аким Жакиянов , министры Оразов и Аблязов и мн.др)того времени , были раздавлены нынешней автократией и сидим мы тут по уши в долгах, коррупции и всеобщей нищете
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555
Re: Аблязов предан суду




Отправлено: 07.03.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
дорогая ВЧК , авторизуйтесь и я вам расскажу , почему так вышло с Аблязовым , нельзя его так называть , все начинания молодых чиновников (аким Жакиянов , министры Оразов и Аблязов и мн.др)того времени , были раздавлены нынешней автократией и сидим мы тут по уши в долгах, коррупции и всеобщей нищете

«Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок…»

аргентинец
Re: Аблязов предан суду




Отправлено: 08.03.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сайлау прав 100% по тем мужикам, прошлись как катком по асфальту, всех подчистую. ЕБ убрал конкурентов не стесняясь никого. А ВЧК, ну попала под пропаганду акорды и кремля. Как скажет Марик, ТС в своей красе
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