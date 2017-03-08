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§ NG.kz
Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27406
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В это праздничное солнечное утро корреспондент "НГ" пробежался по трем цветочным магазинам в центре Костаная, чтобы познакомиться с ценами на самый востребованный сегодня товар.
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§ Добринцофф
Re: Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5099
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.03.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
azlk:
Каждый год, смотрю на этот искусственно созданный ажиотаж вокруг цветов, и не могу понять, а в другой день года мужчины разве не дарят своим женщинам цветы

В самом деле почему именно 8-го,можно же подарить 5-го,а потом ещё и 10-го ,а 8-го лучше пылесос или холодильник
Профайл

112
Re: Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта?




Отправлено: 08.03.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
azlk:
Вот вопрос к 112, не доделанному, ВЧК и другим форумчанам которые обливают грязью союз, Вы данный праздник отмечаете? если да, то по чему? Почему не орете чтоб его запретить, переименовать, стереть с лица истории незав

Это то тут причем?
Причем тут наши женщины?
И день строителя отмечаем и день водятела.
И наурыз и рождество..
Проблема то в чем?
И каким коммунистам, не понял?
Те что придумали праздник, так это немцы и смотри как они живут, как цветет Великая Германия.
И не нужно сравнивать ее и ставить на одно место рядом с Голощекиным или Чикатило..
Она сделала Германию Великой, а твой Голощекин или Ульянов кроме как убили царя с его детьми и врачом, что сделали они, какой след в Истории оставили?

пэтриот
Re: Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта?




Отправлено: 08.03.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
azlk
Вот вопрос к 112, не доделанному, ВЧК и другим форумчанам которые обливают грязью союз, Вы данный праздник отмечаете? если да, то по чему? Почему не орете чтоб его запретить, переименовать, стереть с лица истории независимого КЗ, как пропагандирующий коммунистический строй. Ведь благодаря коммунистам этот праздник возник, и за него мы должны благодарить Клару и Розу.

Праздник 8 марта неразрывно связан с именами главных его создательниц и организаторов – Клары Цеткин и Розы Люксембург. Перед Женским днем мы вспомнили, как сложилась личная жизнь пламенных революционерок.
8 марта с Цеткин и Люксембург: сексуальные похождения революционерок фото: ru.wikipedia.org
Обе немецкие коммунистки порой смешивали политику, партийную дисциплину и интимную жизнь. Коктейль получался гремучий.
Например, в период мощного революционного всплеска, который накрыл Германию в 1918 году, Клара, занимавшая видное положение в партийном руководстве, высказала весьма оригинальное предложение по стимулированию боевого революционного духа восставших. Она всерьез предложила женщинам – сторонницам социалистического феминизма, устраивать праздники свободной любви для коммунистических боевиков.Кто хорошо воюет против «прогнившей монархии», тот получает потом максимум плотских удовольствий! (История умалчивает, насколько густыми оказались в итоге ряды добровольных революционных «ублажительниц», но то, что случаи подобного «награждения за революционный труд» тогда встречались, из документов известно.)
Можете как говорится делать с этим ,,добром,, что хотите :lol: :lol: :lol:

112
Re: Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта?




Отправлено: 08.03.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
1холодильник примерно 5 букетов,

5 хороших букетов..
На пару дней правда..
А холодильник, второй как вариант будет, служить думаю по дольше..
Еще не проверял.
4 часа вроде должно пройти..
А цветы на даче пусть нюхает, настоящие, живые, а не эти мертвые подделки..
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