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§ NG.kz
Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27406
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В это праздничное солнечное утро корреспондент "НГ" пробежался по трем цветочным магазинам в центре Костаная, чтобы познакомиться с ценами на самый востребованный сегодня товар.
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ВЧК
Re: Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта?




Отправлено: 08.03.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я купила тюльпаны по 400 тенге! Розы были от 600 тенге .. цены приемлемые!Хотелось бы узнать какие цены у сказочников?

112
Re: Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта?




Отправлено: 08.03.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Я купила тюльпаны по 400 тенге!

Кому?

ВЧК
Re: Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта?




Отправлено: 08.03.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кому?

ВВП...Поздравила с Международным женским днем! ... Ну не женщина, а бл"дь та еще.

112
Re: Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта?




Отправлено: 08.03.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
ВВП...Поздравила с Международным женским днем! ... Ну не женщина, а бл"дь та еще.

Ты как всегда, умело, качественно и с юмором и в точку..
Я бы пожалел 400 тенге для него..

Желчь
Re: Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта?




Отправлено: 08.03.17 - 13:32
Комментарий удален модератором.

Желчь
Re: Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта?




Отправлено: 08.03.17 - 13:51
Комментарий удален модератором.

§ pmkz
Re: Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта?
pmkz


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 2948
Регистрация: 02.07.10
Отправлено: 08.03.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Хотелось бы узнать какие цены у сказочников?

В крокусе букет от 10000 до 15000, и он того стоит. Тюльпаны по 1200, но шикарные.
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112
Re: Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта?




Отправлено: 08.03.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чуть не вырубился на полу, уснуть можно с таким форумом тем более на праздник.
Хоть пишите че то, разогревайте форум..
Поздравляйте..
Делать то нечего в принципе..

ВВП
Re: Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта?




Отправлено: 08.03.17 - 13:59
Комментарий удален модератором.

§ 211
Re: Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта?
211


(Пользователи)
Сообщений: 1948
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.03.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не в курсе сколько цветы стоят, но холодильник стоит со скидкой 69980 плюс 10 тенге доставка..
Сегодня привезли..
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639
Re: Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта?




Отправлено: 08.03.17 - 14:11
Комментарий удален модератором.

112
Re: Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта?




Отправлено: 08.03.17 - 14:12
Комментарий удален модератором.

§ azlk
Re: Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта?
azlk


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1391
Регистрация: 08.08.12
Отправлено: 08.03.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый год, смотрю на этот искусственно созданный ажиотаж вокруг цветов, и не могу понять, а в другой день года мужчины разве не дарят своим женщинам цветы?
Почему мужчины рвутся дарить цветы именно 8 марта, ведь своих женщин можно баловать хоть каждый день букетом цветов, и не обязательно именно по праздникам.

Вот вопрос к 112, не доделанному, ВЧК и другим форумчанам которые обливают грязью союз, Вы данный праздник отмечаете? если да, то по чему? Почему не орете чтоб его запретить, переименовать, стереть с лица истории независимого КЗ, как пропагандирующий коммунистический строй.

Ведь благодаря коммунистам этот праздник возник, и за него мы должны благодарить Клару и Розу. А первоначально этот праздник отмечался, как день рождения женского пролетариата. И назывался он сначала Международный день солидарности женщин в борьбе за свои права.

P.S. Дорогие женщины примите поздравления:
Весеннего тепла и настроения,
От долгой зимней спячки пробуждения,
Любви, цветов, подарков, комплиментов
И ярких, положительных моментов!
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§ Добринцофф
Re: Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5099
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.03.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Не в курсе сколько цветы стоят, но холодильник стоит со скидкой 69980 плюс 10 тенге доставка..

Цитата:
pmkz:
В крокусе букет от 10000 до 15000, и он того стоит.

1холодильник примерно 5 букетов, :-)
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