112 Re: В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении... #4







Отправлено: - 12:32 Колхоманы от скуки начали заявы на учителей подавать, а ведь всегда было принято, линейкой ребром по голове или кулаком, если дерешься..

Мне один раз от физрука досталось, он под два метра ростом, я в 6м и дрался с хулиганом.

Такой удар в челюсть..

Или директор школы как даст линейкой..

Он при нас сврего сына еще хлеще бил.

Зато сын сейчас большой Уважаемый человек в Казахстане..

Считаю учитель правильно сделал, что дал хулигану тумака, думаю мало еще..