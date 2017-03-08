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§ NG.kz
В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении сына
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27406
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Карабалыкском РОВД подтвердили, что на завуча- организатора Бурлинской средней школы Серика Фазылбекова заведено уголовное дело.
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осведомленный
Re: В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении...




Отправлено: 08.03.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
правильно сделала , в прокуратуру бы еще, пусть садят по полной и 3000000 морального ущерба тоже надо взыскать.

ВЧК
Re: В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении...




Отправлено: 08.03.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ученика оформить в спецшколу для воспитания. Раз родители в семье общаются с при помощи матов.. что ждать от отпрыска. В сказочной стране принято пить курить материться...

Бала Бол
Re: В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении...




Отправлено: 08.03.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Карабалыкском РОВД подтвердили, что на завуча- организатора Бурлинской средней школы Серика Ф. заведено уголовное дело,

Налицо деградация .
Системное явление ,снижение поофессионализма и образованности учителей,особенно на селе.

112
Re: В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении...




Отправлено: 08.03.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колхоманы от скуки начали заявы на учителей подавать, а ведь всегда было принято, линейкой ребром по голове или кулаком, если дерешься..
Мне один раз от физрука досталось, он под два метра ростом, я в 6м и дрался с хулиганом.
Такой удар в челюсть..
Или директор школы как даст линейкой..
Он при нас сврего сына еще хлеще бил.
Зато сын сейчас большой Уважаемый человек в Казахстане..
Считаю учитель правильно сделал, что дал хулигану тумака, думаю мало еще..

456
Re: В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении...




Отправлено: 08.03.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я считаю что на таких не воспитанных руки морать не стоит. Сейчас у многих родителей нет времени заниматься воспитанием детей, хорошо воспитанных никто бы не обидел. Все с семьи, матери надо было предотвратить,,,, думаю мальчик не первый день материться и учителей ни во что не ставит. нечего потом всех обвинять. С каждым годом становится все тяжелей работать в школах, особенно мужчинам. конечно я не одобряю поступок физрука.

§ vbn
Re: В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 08.03.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
ученика оформить в спецшколу для воспитания

Прокормят ли всех матерящихся ?
Профайл

Frei
Re: В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении...




Отправлено: 08.03.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На селе уровень учителей всегда был низковат и это при 8-10 учениках в классе иногда. Завуч непрофессионален. А мат доказан? Привлекался ученик за мат, привлекались родаки за "невоспитание", взыскивали с родаков штраф за мат сына?
Завуча за профнепригодность уволить бы надо. Но, наверно, как майер продолжит работать завучем ...

Гость
Re: В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении...




Отправлено: 08.03.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В школе учились от трудовика или физрука получишь уши так на крутят боялись говорить родителям зная что дома обратно можно получить времена не тресемся над своим чадом потом кем они вырастут сейчас в школе пожаловался завтра институт потом армия

осведомленный
Re: В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении...




Отправлено: 08.03.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
кем они вырастут сейчас в школе пожаловался завтра институт потом армия

они вас забыли спросить , как то, это не ваше дело вообще.

аргентинец
Re: В Карабалыкском районе женщина обвинила завуча в избиении...




Отправлено: 08.03.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я в детстве подрался с соседскими братьями, их мать пришла к моей, и че? Мне мама всыпала по полной. Знаю одних родителей которые даже поощряли своего дебила "усраться-не поддаться" мать как клуша всегда защищала своего отпрыска школьника, тот вырос человека забил до смерти, родители отмазали и...Мораль: шкодника надо родакам лупить не щадно, человеком будет. А по этому засранцу в будущем тюрьма светит, если мама не отмажет
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