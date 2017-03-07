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≡ Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8 Марта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8 Марта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27406
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Главная мерка, по которой судят о нравственности в обществе, это отношение к женщине, - сказал со сцены аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ. - Как говорит наш президент Нурсултан Назарбаев, уровень рождаемости - это показатель благополучия общества.
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§ bgb
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3319
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.03.17 - 01:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алия Сериковна:
Т.е.все остальные не уважаемые?

нет, логически так:
1 самые уважаемые,
2 просто уважаемые,
3 уважаемые, но не так,
4 неуважаемые,
5 совсем неуважаемые.
кстати, не мама ли это покойного (очень уважаемого мной) друга малика кубеева?
был очень достойным и скромным человеком...
Профайл

Я
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...




Отправлено: 08.03.17 - 08:22
Комментарий удален модератором.

Frei
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...




Отправлено: 08.03.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздник для женщин. Поэтому всем женщинам благ в этот день равно, вне статусов. А по "заслуженности", "уважаемости" в другой день. На госслужбе зацикленность награждать одних и тех же, коррупционность это, ибо все премии секретарям, водителям, помощникам и другим спецам, спецам-родичам, обслуживающим лично руководителя, творящим его имидж, к сожалению...

112
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...




Отправлено: 08.03.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самые Уважаемые женщины..
Действительно, спорное решение об уважаемости и выбирания среди женщин, подобно тому, как мы выбираем картофель в кучке или лук весной где нибудь в Астыкжане..
Есть не самые Уважаемые..
А кто отбирал и где критерий оценки данного определения - самые Уважаемые?
Где граница между не самыми Уважаемыми?
Интересно, тов. ОК пригласили, как самую Уважаемую, а если нет, то в какой категории и в каком состоянии она находится среди Уважаемых?

андрей
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...




Отправлено: 08.03.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 они уже давно кретерии установили. И не только к женскому полу ....

112
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...




Отправлено: 08.03.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Главная мерка, по которой судят о нравственности в обществе, это отношение к женщине,

Какое отношение, если элементарно на праздник ей не имеешь возможности и не только на праздник купить хорошую стиралку, хороший холодильник, хороший утюг и думаешь лишь о том как прокормить всех тех детей что она нарожала?
Какое отношение если нет материнского капитала и женщины должны клянчить на лекарства своим детям с протянутой рукой по миру?
Какое отношение, если вы задрали цены на все и вся и вступили в союз к жуликам и ворам?
Обеспечьте эти отношения, а не смейтесь вместе с избранными женщинами над остальными..
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