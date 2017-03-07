112 Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8... #20







Отправлено: - 14:01 Цитата: Главная мерка, по которой судят о нравственности в обществе, это отношение к женщине,

Какое отношение, если элементарно на праздник ей не имеешь возможности и не только на праздник купить хорошую стиралку, хороший холодильник, хороший утюг и думаешь лишь о том как прокормить всех тех детей что она нарожала?

Какое отношение если нет материнского капитала и женщины должны клянчить на лекарства своим детям с протянутой рукой по миру?

Какое отношение, если вы задрали цены на все и вся и вступили в союз к жуликам и ворам?

Обеспечьте эти отношения, а не смейтесь вместе с избранными женщинами над остальными..