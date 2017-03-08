azlk Re: Сколько стоили цветы в Костанае утром 8 марта? #13





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1391

Регистрация: 08.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:25 Каждый год, смотрю на этот искусственно созданный ажиотаж вокруг цветов, и не могу понять, а в другой день года мужчины разве не дарят своим женщинам цветы?

Почему мужчины рвутся дарить цветы именно 8 марта, ведь своих женщин можно баловать хоть каждый день букетом цветов, и не обязательно именно по праздникам.



Вот вопрос к 112, не доделанному, ВЧК и другим форумчанам которые обливают грязью союз, Вы данный праздник отмечаете? если да, то по чему? Почему не орете чтоб его запретить, переименовать, стереть с лица истории независимого КЗ, как пропагандирующий коммунистический строй.



Ведь благодаря коммунистам этот праздник возник, и за него мы должны благодарить Клару и Розу. А первоначально этот праздник отмечался, как день рождения женского пролетариата. И назывался он сначала Международный день солидарности женщин в борьбе за свои права.



P.S. Дорогие женщины примите поздравления:

Весеннего тепла и настроения,

От долгой зимней спячки пробуждения,

Любви, цветов, подарков, комплиментов

И ярких, положительных моментов!

