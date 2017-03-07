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≡ Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27404
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подробности громкого убийства опубликовала на своем сайте пресс-служба Костанайского областного суда. По материалам дела, поводом для жестокой расправы над председателем АСПЭК Рашидой Сандыбаевой стала ссора с коллегой — заведующей четвертым отделением психбольницы Зауреш Изалдиной.
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знаток
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят мотивы преступления очень глубоко лежат, но следаки все таки выяснили..... связано с недвижимостью их клиентов....... схему распутывают...Будет еще резонансное заявление

аноним
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зауреш Изалдиной отец долгое время работал главным врачом Камыстинского ЦРБ, знатный в области человек Акбаев , даже уму не постижимо как дочь такого человека на такое способна... еще братишка прокурор....
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