Цитата: ПСИХ:

На днях хочу специально полежать в больницы что бы понять, какое сейчас там отношение к пациентам, изменилось или все по старому!



Уважаемый псих, заранее прошу прошения, фуфломётством там не занимайтесь, как некоторые форумчане, ничего лишнего не болтайте, могут выявить, в общем будьте аккуратны, может там ничего не изменилось. Не знаю, это шутка ли, с вашей стороны или вы на полном серьёзе озвучили вышеуказанное, никому не пожелаю быть пациентом указанного заведения. Если всё правда, дай Бог вам конечно здоровья, берегите себя!