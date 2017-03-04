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≡ Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест психиатра Зауреш Изалдиной		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест психиатра Зауреш Изалдиной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27404
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заведующая отделением областной психиатрической больницы подозревается в организации убийства своей коллеги, председателя амбулаторной судебно- психиатрической экспертизы Рашиды Сандыбаевой. 
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Kairat stayer
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 06.03.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПСИХ:
На днях хочу специально полежать в больницы что бы понять, какое сейчас там отношение к пациентам, изменилось или все по старому!


Уважаемый псих, заранее прошу прошения, фуфломётством там не занимайтесь, как некоторые форумчане, ничего лишнего не болтайте, могут выявить, в общем будьте аккуратны, может там ничего не изменилось. Не знаю, это шутка ли, с вашей стороны или вы на полном серьёзе озвучили вышеуказанное, никому не пожелаю быть пациентом указанного заведения. Если всё правда, дай Бог вам конечно здоровья, берегите себя!

ВЧК
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 06.03.17 - 19:17
Комментарий удален модератором.

ТЧК
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 06.03.17 - 19:21
Комментарий удален модератором.

Гостья
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 07.03.17 - 07:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В основном Правда, всё что написал ПСИХ,сама этому свидетель и как из нормальных,здоровых мужиков делает "таких" которым "что воля,что не воля,всё равно". Знакомый к Зауреш Изалдиной попал(здесь уже кто-то на эту тему писал,как она из челвеков делает "душевненько больных"). А про то что там что-то изменится и изменилось,вряд ли,лучше не будет, хуже да.

знающий
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 08.03.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут мотивы убийства еще всех шокирнет....будут еще громкие резонансные заявления следствия... Схему распутывают
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