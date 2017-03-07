Frei Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8... #17







Отправлено: - 10:53 Праздник для женщин. Поэтому всем женщинам благ в этот день равно, вне статусов. А по "заслуженности", "уважаемости" в другой день. На госслужбе зацикленность награждать одних и тех же, коррупционность это, ибо все премии секретарям, водителям, помощникам и другим спецам, спецам-родичам, обслуживающим лично руководителя, творящим его имидж, к сожалению...