Гость Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему... #111







Отправлено: - 00:55 Да,было там отделение "для отдыхающих чиновников" как Вы выразились,только там "отдыхали" учителя на каникулах и милиция всех рангов. Только это держалось в такой тайне за "семью печатями",что к этим людям—даже жены—мужья не ездили и это были открытые отделения 5 и 10,а не закрытые в которые лучше не попадать,потому что если попал,то всё,считай "калека" на всю голову. А в открытом отделении,отношение было и санитарки,и медсестры,и врачи лучше относились к пациентам,была в таком один раз повезло как говориться. Зато знакомый попал в 4 отделение к Изалдиной.... Дальше продолжать,думаю нестоит….. А то опять,удалят.....