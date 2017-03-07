/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 8 из 9«1...6789»
§ NG.kz
Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27404
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подробности громкого убийства опубликовала на своем сайте пресс-служба Костанайского областного суда. По материалам дела, поводом для жестокой расправы над председателем АСПЭК Рашидой Сандыбаевой стала ссора с коллегой — заведующей четвертым отделением психбольницы Зауреш Изалдиной.
Читать новость

112
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати фильм мне понравился с Вильгельмом Каприо и Марком Руфало "Остров проклятых"..
Это же нужно такое творение создать про психушку тех лет..
Опять же Мартин Скорцеза..
У нас психушка так и осталась там, в далеких 50х и не менялась с тех пор ни на грамм..

112
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 22:58
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 23:28
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 23:48
Комментарий удален модератором.

§ bgb
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3319
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.03.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
777:
По теме: смущает, что пресс-служба обл.суда что-то там сообщила по уголовному делу с указанием виновных, а как же презумпция невиновности?

да, согласен! это еще раньше все заметили. со стороны пресс-службы суда, думаю, явный промах при желании отрапортоваться по громкому делу.
немножко смущает также, что все строится на показании бывших пациентов (хотя там бывших не бывает) психушки. они уже признаны вменяемыми и дееспособными? нигде не писали об этом. и как потом будут выносить приговоры за содеянное? отправят обратно для продолжения лечения /////

[Исправлено: Ольга Колоколова, 08.03.2017 - 08:42]
Профайл

§ КГСПС
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.03.17 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
немножко смущает также, что все строится на показании бывших пациентов

А вы не допускаете мысль, что они стали ее пациентами, чтобы избежать наказания в прошлом, а теперь отрабатывали долг
Профайл

Гость
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,было там отделение "для отдыхающих чиновников" как Вы выразились,только там "отдыхали" учителя на каникулах и милиция всех рангов. Только это держалось в такой тайне за "семью печатями",что к этим людям—даже жены—мужья не ездили и это были открытые отделения 5 и 10,а не закрытые в которые лучше не попадать,потому что если попал,то всё,считай "калека" на всю голову. А в открытом отделении,отношение было и санитарки,и медсестры,и врачи лучше относились к пациентам,была в таком один раз повезло как говориться. Зато знакомый попал в 4 отделение к Изалдиной.... Дальше продолжать,думаю нестоит….. А то опять,удалят.....

§ bgb
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3319
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.03.17 - 01:47
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Моше
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4060
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 08.03.17 - 02:00
Комментарий удален модератором.
Профайл

789нео
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 03:25
Комментарий удален модератором.

наше радио
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 04:39
Комментарий удален модератором.

1404
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 09:19
Комментарий удален модератором.

789нео
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 08.03.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
этого оборотня сделают , что не найдут.

§ saba
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 08.03.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комментарий удален психиатром
Профайл

§ Моше
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4060
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 08.03.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Комментарий удален психиатром

Кто первый халат надел - тот и доктор...
Профайл
Ответить 
Страница 8 из 9«1...6789»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 74, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 73
Зарегистрированные пользователи: INFINITE

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 113
Пользователей: 0
Всего: 113

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх