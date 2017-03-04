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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 04.03.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
душевный стрептиз про плюшкина ваще уже подн

Это практичный, обучающий момент..
Когда нужно брать и когда наоборот ждать..
По 3000 давали под новый год, потом я начал ждать 8 марта..
Там на две скидки сразу нарываешься.
Просто магазины начали умнее действовать в этот раз и нужно наверняка..
А что, со стиралки 10 процентов например и плюс 3 штуки разве плохо?
Хотя я которую смотрю вроде 14 процентов скидка..

§ drakon
Re: Флуд и оффтопик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10029
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вот притарабанил домой пылесос, проверенный временем,

Марик,пылесос Б.У. чтоли?... :lol:
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 04.03.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,пылесос Б.У. чтоли?..

Новый естественно, и гарантия магазина 36 месяцев.
Если сломается то они сами меняют..
У меня просто еще один такой, сравнивал..

§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1569
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 04.03.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
барыс- трактор

третий период

два один
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§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1569
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 04.03.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 минут до истории
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§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1569
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 04.03.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
победа. УРА,
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 04.03.17 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
победа. УРА,

Чья победа?

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 04.03.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот у меня уезжает последний хоккеист, не получилось у них как то у них сыграться..
Рахимулин уехал, теперь вот этот чуть ли не самый основной..
Эх, было бы так в Тоболе, зарплата по 70 тысяч и если плохо играешь, то уходишь с команды..

§ drakon
Re: Флуд и оффтопик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10029
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
7 минут до истории

Алекс,по поводу чего истерия?... :lol:
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5474
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.03.17 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А тем для обсуждения гляжу там целый вагон,аж но приличные люди с темы ентой разбежались


Пф, а ещё психолух называется!
Так всегда и везде, 90% шума производят не очень здоровые на голову граждане, которые способны загадить любую тему за полчаса.
А интересно как раз оставшееся.

Цитата:
kbkz1980:
А ваш душевный стрептиз про плюшкина ваще уже поднадоел


Диссертацию пиши, давно намекаю уже!
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.03.17 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Валюша,шо цэ жись скучна и неказиста по ночам,
Бузите тута в 01:12 с моим именем на устах
:lol:
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5474
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.03.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Валюша,шо цэ жись скучна и неказиста по ночам,
Бузите тута в 01:12 с моим именем на устах


Жизнь прекрасна, а вот работы много!
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2524
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 07.03.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Новый естественно, и гарантия магазина 36 месяцев.
Если сломается то они сами меняют..
У меня просто еще один такой, сравнивал..

-не ищи дешевые пылесосы.....при твоем хлипком и изношенном организме тебе нужен дорогой и надежный пылесос, с водянной камерой и циклонами, что бы все микробы оставались на дне емкости...
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3035
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.03.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это по-нашему!!! :lol: :lol: :lol:
Uber по-казахски: на вызов прибыло такси с деревянными стульями вместо сидений
Анна Лощакова сегодня в 15:47
https://life.ru/t/новости/982382/uber_po-kazakhski_na_vyzov_pribylo_taksi_s_dierieviannymi_stuliami_vmiesto_sidienii
Жительница Алма-Аты вызвала такси через мобильное приложение Uber, и вскоре к её дому подъехал минивэн с деревянными стульями вместо пассажирских сидений в салоне, передаёт портал tengrinews.kz.
— Мы с мамой зашли в салон и очень удивились деревянным стульям, которые стояли там. Водитель нам их предложил. Мы начали смеяться. Там реально стояло два деревянных стула. <...> Это просто дико. Как пристёгиваться, к примеру? А водитель пошутил, что для нас он может ещё и стол поставить, — рассказала пассажирка.
По данным местного издания, в пресс-службе Uber назвали этот случай вопиющим и заверили, что уже приняли меры в отношении водителя.
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 08.03.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С праздником всех милых дам !!! Спасибо что вы есть .
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