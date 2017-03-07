Цитата: 777:

По теме: смущает, что пресс-служба обл.суда что-то там сообщила по уголовному делу с указанием виновных, а как же презумпция невиновности?

да, согласен! это еще раньше все заметили. со стороны пресс-службы суда, думаю, явный промах при желании отрапортоваться по громкому делу.

немножко смущает также, что все строится на показании бывших пациентов (хотя там бывших не бывает) психушки. они уже признаны вменяемыми и дееспособными? нигде не писали об этом. и как потом будут выносить приговоры за содеянное? отправят обратно для продолжения лечения?

Цитата: глас народа:

Вы посмотрите свои сообщение : почти в каждом -упоминание России и россиян.!

Они вам что, соль насыпали на причиннное место????

ну тут все проще: россияне лезут сюда со своим уставом, а потом как бы в недоумении, что кто-то не согласился, а осмелился ответить не так, как они думают.

россия велика, проблем там еще больше, но вот тут им интереснее....

господа россияне, не делайте своими поступками и высказываниями из нас своих недоброжелателей!

прикалываться можно, но в меру, а издеваться никто вам не даст...

модер нг сменился и это стало очень заметно.