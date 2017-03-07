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≡ Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8 Марта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8 Марта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27404
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Главная мерка, по которой судят о нравственности в обществе, это отношение к женщине, - сказал со сцены аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ. - Как говорит наш президент Нурсултан Назарбаев, уровень рождаемости - это показатель благополучия общества.
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§ bgb
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3319
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.03.17 - 01:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алия Сериковна:
Т.е.все остальные не уважаемые?

нет, логически так:
1 самые уважаемые,
2 просто уважаемые,
3 уважаемые, но не так,
4 неуважаемые,
5 совсем неуважаемые.
кстати, не мама ли это покойного (очень уважаемого мной) друга малика кубеева?
был очень достойным и скромным человеком...
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