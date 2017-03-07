bgb Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3319

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:54 Цитата: Алия Сериковна:

Т.е.все остальные не уважаемые?

нет, логически так:

1 самые уважаемые,

2 просто уважаемые,

3 уважаемые, но не так,

4 неуважаемые,

5 совсем неуважаемые.

кстати, не мама ли это покойного (очень уважаемого мной) друга малика кубеева?

был очень достойным и скромным человеком...