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≡ Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27404
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подробности громкого убийства опубликовала на своем сайте пресс-служба Костанайского областного суда. По материалам дела, поводом для жестокой расправы над председателем АСПЭК Рашидой Сандыбаевой стала ссора с коллегой — заведующей четвертым отделением психбольницы Зауреш Изалдиной.
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112
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати фильм мне понравился с Вильгельмом Каприо и Марком Руфало "Остров проклятых"..
Это же нужно такое творение создать про психушку тех лет..
Опять же Мартин Скорцеза..
У нас психушка так и осталась там, в далеких 50х и не менялась с тех пор ни на грамм..

112
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати в Острове проклятых играл и Кришна Кингсли, один из моих любимых актеров, так же в фильме про психушку и в Обители проклятых, действие которого где то в 19м веке..
Так вот, наша психиатрическая клиника не 50х годов, годов того века, а скорее 50х века позапрошлого..
Скорей бы они там все перегрызли друг друга и уже отстроили бы нормальную современную клинику подобно тем что на Западе уже сегодня..
С соответствующим профессионализмом конечно же и отношению к клиентам..

гость
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 23:28
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 23:48
Комментарий удален модератором.

§ bgb
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3319
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.03.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
777:
По теме: смущает, что пресс-служба обл.суда что-то там сообщила по уголовному делу с указанием виновных, а как же презумпция невиновности?

да, согласен! это еще раньше все заметили. со стороны пресс-службы суда, думаю, явный промах при желании отрапортоваться по громкому делу.
немножко смущает также, что все строится на показании бывших пациентов (хотя там бывших не бывает) психушки. они уже признаны вменяемыми и дееспособными? нигде не писали об этом. и как потом будут выносить приговоры за содеянное? отправят обратно для продолжения лечения?
Цитата:
глас народа:
Вы посмотрите свои сообщение : почти в каждом -упоминание России и россиян.!
Они вам что, соль насыпали на причиннное место????

ну тут все проще: россияне лезут сюда со своим уставом, а потом как бы в недоумении, что кто-то не согласился, а осмелился ответить не так, как они думают.
россия велика, проблем там еще больше, но вот тут им интереснее....
господа россияне, не делайте своими поступками и высказываниями из нас своих недоброжелателей!
прикалываться можно, но в меру, а издеваться никто вам не даст...
модер нг сменился и это стало очень заметно.
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§ КГСПС
Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.03.17 - 00:50
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда




Отправлено: 08.03.17 - 00:55
Комментарий проходит проверку.

§ bgb
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3319
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.03.17 - 01:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
https://lenta.ru/news/2017/03/07/motiv/

вот для друзей-россиян. можете пообсуждать...
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§ Моше
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4059
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 08.03.17 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зашел прочитать новость, а тут местные опять почему-то на Россию кивают, хотя происшествие в Костанае. Ничего уже не пойму...Некогда спокойный город превратился в какую-то Кущевку, а им всё на Россию кивать нужно. Вам чего, и так скучно что ли?
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