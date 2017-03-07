Цитата: как то так:



Всех женщин говорите? А как же тогда те, кто не уважает его ставленника и забугорную торпеду в ГКП КТЭК, которая готовит КТЭК к продаже англицким хапугам или китайским "товарищам"? Кстати, еще раз поговорим и об уважении? Одних он похоже уважает, а других, судя по всему,он уважать не хочет, да и зачем ему они? Ведь похоже что сегодня у вас Городской головой или Мэром города назначают из республиканского центра, а не выбирают из достойных людей вашего города? Поэтому, ждите новых торпед, ведь ваш город кому то там очень и очень не нравится..