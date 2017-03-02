









Отправлено: - 23:59 Все это как минимум интересно! Что там сказали про прожиточную корзину? К чему ее опять привязали? Привязать бы самих к таким корзинам. Интересный термин "Материнск капитал". Может надо вещи называть своими именами. Например, "Забота государства о матери и ребенке" или стыдно за такую заботу? Так и есть, т.к., эта корзина по существу должна быть привязана к тем богатствам, которые составляют сегодня основу экономики страны, а это нефть, газ, благородн. метал и т.д. А то у нас по Конституции земля и ее недра в собственности государства, а на самом деле в чьей собственности...? Да, затраты отнимем, но прибыль и сверх прибыль кайда, в собственности государства? Согласен, давать в аренду и т.д., но прибыль должна идти гос-ву. Откуда же появились миллиардеры в указанных сферах? Не за счет ли наших бедных корзин? За 20 с лишним лет наверное пора подвинуть китайцев и других из нашего рынка. Хватит уже на инвестировали, они давно уже с лихвой забрали то что вложили если смотреть на раздел процентов от добычи. Может именно с учетом этих обст-в в некоторых странах с момента рождения ребенок становится состоятельным в будущем, т.к., о нем действительно государство заботится, а не сваливает все на какой то мифический материнский капитал и не понятную корзину. Интересно, сколько еще времени нужно, чтобы понять, что мы и есть казахстан. То есть те кто эту карзину сочиняет и те кто в нее искренне верит.