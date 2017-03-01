Гость Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после... #107







Отправлено: - 23:53 Цитата: Talapker:



Уже много слов было написано про ваше КИНЭУ..И если они настолько выгодно отличаются от всех тех же работников ГКП КТЭК, то пусть сами попробуют пройти аттестацию своих знаний и показать всему миру насколько их образование дает неисчислимых возможностей для успешной карьеры на рабочих специальностях теплокомпаний всего мира..И если это будет реально существующим фактом, то предложения с предложением получить работу всех специальностей и разных уовней, посыпятся к ним как из рога изобилия со всего СССР..Но если они будут продолжать комментировать наши сообщения единственным словом "БРЕД", не поясняя, или даже не имея словарного запаса и знаний для пояснения сути своей позиции, то их место останется там же, и с теми же "торпедообразными" менеджерами и коекаккерами, которые приезжают в ваш город не строить и создавать, а разрушать и распродавать... А дипломы ? Дипломы любых ВУЗОВ страны сегодня можно купить где угодно, и регистрацию они могут иметь за дополнительное иудейское серебро,так что дипломы КИНЭУ никого у нас не удивят, как минимум до тех пор, покуда по настоящему грамотные специалисты, не допустят больше ни одной полуграмотной торпеды на свои предприятия..говорящий воистину бредовые слова об "альтернативном топливе", на газомазутных котлах..