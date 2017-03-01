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≡ Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27404
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После встречи акима Костаная с коллективом ГКП «КТЭК», на котором руководителю было дано поручение «провести работу по оздоровлению социальной обстановки», прошло 5 дней.Как сообщили «НГ» сотрудники теплокомпании, ситуация не изменилась.
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Федор
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 07.03.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:

Рабочие и члены профсоюзов ждут когда головная организация городских и областных профсоюзов начнет активные действия против зарвавшихся чужаков и иноземцев...Но судя по комментам, эти "товарищи" своим бездействием и предательством плюют на сук на котором сидят, пилят воду в колодце из которого пьют и сами, в общем ведут себя как свиньи под дубом..Видимо картавый "банк экономического развития разрушений стран и государств" слишком много невыполнимых сказок наобещал этим тупым проходимцам, которые решили пройти по пути березовских, и неожиданно для себя кончить свою жалкую жизнь в петле, в туалете совмещенного санузла, а то и просто захлебнуться в дерьме сельского туалета..

555
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 07.03.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Федор:
Рабочие и члены профсоюзов ждут когда головная организация городских и областных профсоюзов начнет активные действия против зарвавшихся чужаков и иноземцев...Но судя по комментам, эти "товарищи" своим бездействием и предательством плюют на сук на котором сидят, пилят воду в колодце из которого пьют и сами, в общем ведут себя как свиньи под дубом..Видимо картавый "банк экономического развития разрушений стран и государств" слишком много невыполнимых сказок наобещал этим тупым проходимцам, которые решили пройти по пути березовских, и неожиданно для себя кончить свою жалкую жизнь в петле, в туалете совмещенного санузла, а то и просто захлебнуться в дерьме сельского туалета..

Бред!

Гость
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 07.03.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Talapker:

Уже много слов было написано про ваше КИНЭУ..И если они настолько выгодно отличаются от всех тех же работников ГКП КТЭК, то пусть сами попробуют пройти аттестацию своих знаний и показать всему миру насколько их образование дает неисчислимых возможностей для успешной карьеры на рабочих специальностях теплокомпаний всего мира..И если это будет реально существующим фактом, то предложения с предложением получить работу всех специальностей и разных уовней, посыпятся к ним как из рога изобилия со всего СССР..Но если они будут продолжать комментировать наши сообщения единственным словом "БРЕД", не поясняя, или даже не имея словарного запаса и знаний для пояснения сути своей позиции, то их место останется там же, и с теми же "торпедообразными" менеджерами и коекаккерами, которые приезжают в ваш город не строить и создавать, а разрушать и распродавать... А дипломы ? Дипломы любых ВУЗОВ страны сегодня можно купить где угодно, и регистрацию они могут иметь за дополнительное иудейское серебро,так что дипломы КИНЭУ никого у нас не удивят, как минимум до тех пор, покуда по настоящему грамотные специалисты, не допустят больше ни одной полуграмотной торпеды на свои предприятия..говорящий воистину бредовые слова об "альтернативном топливе", на газомазутных котлах..
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