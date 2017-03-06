/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
§ NG.kz
Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27404
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председателя Комитета геологии и недропользованию Министерства по инвестициям и развитию РК Базарбая Нурабаева задержали за организацию преступной группы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции. Национальным бюро изобличена и пресечена деятельность преступной группы.
Читать новость

* drakon
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10029
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.03.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
нам мужики цветов не дарят круглый год

Лилли,согласен с тобой... :lol: :lol:
Профайл

112
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 07.03.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это ради одного дня в годУ

Каждый раз чуваки дарят.
Моей племяшке не по крови один повернутый на ней осыпал лепестками рох весь подъезд до 5го этажа и букет огромный цветов надарил, шарики разные, еще что то..
И это просто так..
Сейчас она отдельно живет, сейчас может и стиральная машинка более практично будет..

гость
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 07.03.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А ты Дракоша до сих пор думаешь,шо нам мужики цветов не дарят круглый год и мы смотрим с завистью на ваши картинки


да , они так думают, сидя на пособии от аборигинов, что они олигархи,
и при этом едят отраву. и птичка воробей им машет клювом.

§ alex60
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1569
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 07.03.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фотография в заметке вызывает чувство умиления.
создал опг.
на доску почета.
Профайл

FOMA
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 07.03.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
фотография в заметке вызывает чувство умиления.
создал опг.
на доску почета.

... морально слабый народ!

§ 07Litra
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9125
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 07.03.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
А Лиля говорила тебе,что кофе это бяка.

пралльно говорила... ониж с Вальком,кофейные бобы грызут как семечки,вот и "давятца"... а кофе,оно такое,што варить нада а не жевать всухомятку.... это чай жуют,когда нет возможности сварить чиф.... да и варёное кофе тоже нехорошо-захлебнуца можно.... ну ли и тем и другим,поперхнуться.... :lol:
Профайл

* drakon
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10029
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.03.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Каждый раз чуваки дарят.

Тебе,что ли?Цитата:
112:
Моей племяшке не по крови один повернутый на ней осыпал лепестками рох весь подъезд до 5го этажа и букет огромный цветов надарил, шарики разные, еще что то..
И это просто так..

Ну этот повёрнутый - точно не тебе... :lol: :oops:
Профайл

бывало
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 07.03.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Цитата:
alex60:
фотография в заметке вызывает чувство умиления.
создал опг.
на доску почета.

... морально слабый народ!

Плагиат! Незаслуженая награда. ОПГ создал не он!
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 102, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 101
Зарегистрированные пользователи: Моше

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 202
Пользователей: 1
Всего: 203

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх