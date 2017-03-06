Цитата: kbkz1980:

А ты Дракоша до сих пор думаешь,шо нам мужики цветов не дарят круглый год и мы смотрим с завистью на ваши картинки



да , они так думают, сидя на пособии от аборигинов, что они олигархи,

и при этом едят отраву. и птичка воробей им машет клювом.