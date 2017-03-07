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≡ Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8 Марта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8 Марта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27404
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Главная мерка, по которой судят о нравственности в обществе, это отношение к женщине, - сказал со сцены аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ. - Как говорит наш президент Нурсултан Назарбаев, уровень рождаемости - это показатель благополучия общества.
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Олег
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...




Отправлено: 07.03.17 - 18:01
Комментарий удален модератором.

§ alex60
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1569
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 07.03.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
конечно "самых уважаемых " режет глаз.
кто, когда это определил.
есть такое звание?
Профайл

ВЧК
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...




Отправлено: 07.03.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
конечно "самых уважаемых " режет глаз.
кто, когда это определил.
есть такое звание?

Режет? Дам совет..не смотри не слушай... и будет тебе счастье! Главное не уезжай! А то мы тут без вас все погибнем... вымрем все с голоду...

Алия Сериковна
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...




Отправлено: 07.03.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Т.е.все остальные не уважаемые?

§ alex60
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1569
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 07.03.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
А то мы тут без вас все погибнем... вымрем все с голоду...


вполне реальный вариант

.Цитата:
Алия Сериковна:
Т.е.все остальные не уважаемые?


я про это. да.
Профайл

как то так
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...




Отправлено: 07.03.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне кажется, что самый уважаемый аким, должен поздравлять всех женщин города.

гость
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...




Отправлено: 07.03.17 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Режет? Дам совет..не смотри не слушай... и будет тебе счастье! Главное не уезжай! А то мы тут без вас все погибнем... вымрем все с голоду...

Шипко не переживай, в Африке пока еше никто не вымер.

гость
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...




Отправлено: 07.03.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все теперь становится ясным, почему моя должница не исполняет решение суда - она дочь самой уважаемой женщины города. Главное рожать, а воспритать достойного человека это не так важно!

* drakon
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10029
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.03.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Шипко не переживай, в Африке пока еше никто не вымер

Так там тепло и бананы - растут... :lol:
Профайл

PS
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...




Отправлено: 07.03.17 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс обратись к моше,он мастак насчет этого

гость
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...




Отправлено: 07.03.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Дам совет..не смотри не слушай...

А кто тебе разрешал советы давать?

гость
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...




Отправлено: 07.03.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
а. Главное рожать, а воспритать достойного человека это не так важно!

Ну конечно! А разве не важно, то что дети этих уважаемых занимают Важные Должности, стоят на страже бюджета и охране других важных мест. А может, когда нибудь напишут и про детей которые отважно пилят или делят. Или рубят. Достойно и с уважением к родителям.

Гость
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...




Отправлено: 07.03.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Режет? Дам совет..не смотри не слушай... и будет тебе счастье! Главное не уезжай! А то мы тут без вас все погибнем... вымрем все с голоду...

Да, не жалко!
Особенно таких...

Гость
Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8 Марта




Отправлено: 08.03.17 - 00:03
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