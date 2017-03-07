112 Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему... #106







Отправлено: - 22:58 Кстати в Острове проклятых играл и Кришна Кингсли, один из моих любимых актеров, так же в фильме про психушку и в Обители проклятых, действие которого где то в 19м веке..

Так вот, наша психиатрическая клиника не 50х годов, годов того века, а скорее 50х века позапрошлого..

Скорей бы они там все перегрызли друг друга и уже отстроили бы нормальную современную клинику подобно тем что на Западе уже сегодня..

С соответствующим профессионализмом конечно же и отношению к клиентам..