Цитата: drakon:

Даже те,кто свой первый автО,купили здесь.



Привет.я имею в виду тех кто здесь работал шоферами, начальниками цехов всяких

автотранспортых, именно те которые по работе были связаны..

у меня муж сестры был здесь начальник авто..цеха на комбинате , уезжал-

сделали трудовую- слесарь какого-то разряда.

так надо было было.