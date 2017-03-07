NG.kz Какие цветы не стоит дарить на 8 Марта



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:15 Приближается женский праздник, и в этот день перед сильной половиной человечества стоит непростой вопрос: какими букетами порадовать дам. Тем более считается, что цветы для женщины - лучший подарок на любой праздник. Но и этот привычный жест можно сделать неправильно: есть цветы, которые считаются "мужскими", а есть такие, которые принято дарить женщинам определенного возраста, ну и, конечно же, нельзя забывать о том, что у каждого цветка есть свое индивидуальное значение.

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