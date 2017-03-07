Цитата: Все просто:

Так вы не смотрите на соседей. Ну не работает(плохо) там система правосудия, и что дальше то? У Вас же независимое Государство, в чем проблема ?

Смотреть это не значить повторять... слава богу мы умнее их! Тот дурдом который там твориться врагу не пожелаешь...