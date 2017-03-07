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§ NG.kz
Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8 Марта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27404
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Главная мерка, по которой судят о нравственности в обществе, это отношение к женщине, - сказал со сцены аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ. - Как говорит наш президент Нурсултан Назарбаев, уровень рождаемости - это показатель благополучия общества.
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Олег
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...




Отправлено: 07.03.17 - 18:01
Комментарий удален модератором.

* alex60
Re: Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1561
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 07.03.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
конечно "самых уважаемых " режет глаз.
кто, когда это определил.
есть такое звание?
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Гость
Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8 Марта




Отправлено: 07.03.17 - 20:40
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