NG.kz Аким Костаная поздравил самых уважаемых жительниц города с 8 Марта



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:01 - Главная мерка, по которой судят о нравственности в обществе, это отношение к женщине, - сказал со сцены аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ. - Как говорит наш президент Нурсултан Назарбаев, уровень рождаемости - это показатель благополучия общества.

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