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§ NG.kz
Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27404
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председателя Комитета геологии и недропользованию Министерства по инвестициям и развитию РК Базарбая Нурабаева задержали за организацию преступной группы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции. Национальным бюро изобличена и пресечена деятельность преступной группы.
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* drakon
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10020
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.03.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
нам мужики цветов не дарят круглый год

Лилли,согласен с тобой... :lol: :lol:
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112
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 07.03.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это ради одного дня в годУ

Каждый раз чуваки дарят.
Моей племяшке не по крови один повернутый на ней осыпал лепестками рох весь подъезд до 5го этажа и букет огромный цветов надарил, шарики разные, еще что то..
И это просто так..
Сейчас она отдельно живет, сейчас может и стиральная машинка более практично будет..

гость
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 07.03.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А ты Дракоша до сих пор думаешь,шо нам мужики цветов не дарят круглый год и мы смотрим с завистью на ваши картинки


да , они так думают, сидя на пособии от аборигинов, что они олигархи,
и при этом едят отраву. и птичка воробей им машет клювом.

* alex60
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1561
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 07.03.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фотография в заметке вызывает чувство умиления.
создал опг.
на доску почета.
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