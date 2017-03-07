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§ NG.kz
Какие цветы не стоит дарить на 8 Марта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27404
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приближается женский праздник, и в этот день перед сильной половиной человечества стоит непростой вопрос: какими букетами порадовать дам. Тем более считается, что цветы для женщины - лучший подарок на любой праздник. Но и этот привычный жест можно сделать неправильно: есть цветы, которые считаются "мужскими", а есть такие, которые принято дарить женщинам определенного возраста, ну и, конечно же, нельзя забывать о том, что у каждого цветка есть свое индивидуальное значение.
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§ Солнышко
Re: Какие цветы не стоит дарить на 8 Марта
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 07.03.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я люблю тюльпаны и ромашки...А мне сегодня все почему то розы дарили весь день. :-)
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§ сайлау курманов
Re: Какие цветы не стоит дарить на 8 Марта
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1778
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.03.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я сильно возмущен ценами на цветы , тюльпаны 500 тг, даже на московских рынках 20-30 руб (нашими сто-двести тг) мы что богаче москвичей живем ?
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§ 211
Re: Какие цветы не стоит дарить на 8 Марта
211


(Пользователи)
Сообщений: 1947
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.03.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я более практичный человек, девушки приходят и уходят, а холодильник и стиральная машинка остаются на всегда..
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§ Добринцофф
Re: Какие цветы не стоит дарить на 8 Марта
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5097
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.03.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Я более практичный человек, девушки приходят и уходят, а холодильник и стиральная машинка остаются на всегда..

Марик ,ты опять холодильники скупаешь :lol: .Куда тебе их столько?
Я купил холодильник в 2007 когда однушку в скворечнике в ипотеку взял и он до сих пор работает.
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* alex60
Какие цветы не стоит дарить на 8 Марта
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1561
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 07.03.17 - 20:47
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Гость
Какие цветы не стоит дарить на 8 Марта




Отправлено: 07.03.17 - 20:49
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* alex60
Какие цветы не стоит дарить на 8 Марта
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1561
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 07.03.17 - 20:52
Комментарий проходит проверку.
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