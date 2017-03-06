alex60 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4874





(Пользователи) Сообщений: 1561

Регистрация: 08.11.12 (Пользователи) Отправлено: - 20:41 Цитата: drakon:

Даже те,кто свой первый автО,купили здесь.



Привет.я имею в виду тех кто здесь работал шоферами, начальниками цехов всяких

автотранспортых, именно те которые по работе были связаны..

у меня муж сестры был здесь начальник авто..цеха на комбинате , уезжал-

сделали трудовую- слесарь какого-то разряда.

так надо было было.