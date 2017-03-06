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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ 113
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 337
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 06.03.17 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Gilbertinvem:
Hello. And Bye.

Что сказать хотел,интересно?
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Gilbertinvem
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 06.03.17 - 04:02
Комментарий удален модератором.

Gilbertinvem
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 06.03.17 - 05:54
Комментарий удален модератором.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10019
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.03.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот простой -Экскаваторщик,по фамилии
Шмидт,Кузнец по русски,не знаю изобрёл

или просто собрал себе машину - для
рубки дров... :lol: :oops:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10019
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.03.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот эти цветы я купил ещё в субботу,на Базарчике

Завтра,в среду,такое совпадение,он
вновь работает,куплю ещё и снова-
жёлтые. Здесь считается,что дамам
нужно дарить - непременно жёлтые.
На Базарчике - они непременно свежее,
и цвет можно подобрать - по желанию... :lol:
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 07.03.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот эти цветы я купил ещё в субботу,на Базарчике


а зачем они дома обрезанные. ? трава травой. мусор потом.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10019
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.03.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
а зачем они дома обрезанные. ? трава травой. мусор потом.

А какие они дома должны быть? Завянут -выкину... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10019
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.03.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот на улице - растут.Скоро зацветут,

чёрные- должны быть... 8-)
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10019
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.03.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кронирование деревьев и у нас проводят.
Вот пример,правда за Деревенькой,на

сельхозной дороге.Потому,что здесь
ездит крупногабаритная сельхозтехника.
Также обоезка деревьев проводится и в
Деревеньке.Правда никто миллионов на
это не выделяет. " канистры бензина на день
и всё. Я сам там работал... :lol:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2244
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.03.17 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот эти цветы я купил ещё в субботу,на Базарчике

Дракоша,а шо у вас только енти продают за рупь двадцать,дизайнерских букетов из японского шёлка нэма :-(
Мда,чёт дёшево вы своих цените дам :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10019
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.03.17 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Дракоша,а шо у вас только енти продают за рупь двадцать

Они стоят 1.99 Евро.Цитата:
kbkz1980:
,дизайнерских букетов из японского шёлка нэма

А зачем они,когда живые есть...Цитата:
kbkz1980:
Мда,чёт дёшево вы своих цените дам

Я уже говорил,что нет здесь такого Праздника-
8-е Марта. Экономия ... :lol:
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* alex60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1561
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 07.03.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я уже говорил,что нет здесь такого Праздника-
8-е Марта.


дело не в ТУТА НЕТУ- дело в твоей памяти .
знаю что многие бывшие наши отмечают день автомобилиста, день строителя,
23 февраля, много других праздников которые раньше отмечали.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10019
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.03.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
знаю что многие бывшие наши отмечают день автомобилиста

Алекс,привет.Даже те,кто свой первый автО,купили здесь.
Прошли через Идеотен тест,отмечают его в Октябре...
:lol: :lol:
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* alex60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1561
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 07.03.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Даже те,кто свой первый автО,купили здесь.


Привет.я имею в виду тех кто здесь работал шоферами, начальниками цехов всяких
автотранспортых, именно те которые по работе были связаны..
у меня муж сестры был здесь начальник авто..цеха на комбинате , уезжал-
сделали трудовую- слесарь какого-то разряда.
так надо было было.
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