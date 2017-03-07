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≡ Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27404
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подробности громкого убийства опубликовала на своем сайте пресс-служба Костанайского областного суда. По материалам дела, поводом для жестокой расправы над председателем АСПЭК Рашидой Сандыбаевой стала ссора с коллегой — заведующей четвертым отделением психбольницы Зауреш Изалдиной.
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1
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Две женщины боролись друг с другом с помощью .
Нанимая заключенных..%%%% Во, бабы дают.! Емансипация, однако, даже в дикую степть пришла !

ТСовец
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Режим СССР пал в 1985м и я был крайне доволен этим, как и вся советская масса, поддержавшая развал СССР..

Это лучший день жизни многих людей. Как и день победы..
Странно что до сих пор не сделали праздничным днем. Когда сделают - тогда и изменится всё к лучшему.

112
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то таких исполнителей если бы это была не советская школа, то обязательно бы и их замочили..
И вообще нужно давать работу профессионалам своего дела, а не заключенным в психиатрической клинике..

ответка
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бала Бол:
Действие происходит в великой степи, г Костанай,в год 25 летия незалэжности.
25 леит,Карл!

вот так правильно. тролли дальше доцент обыкновенный.

12
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
способы продвижения карьеры тута и теперь

ум
опыт
знания
саке-маке
взятки
убийство.

ВЧК
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Так вы не смотрите на соседей. Ну не работает(плохо) там система правосудия, и что дальше то? У Вас же независимое Государство, в чем проблема ?

Смотреть это не значить повторять... слава богу мы умнее их! Тот дурдом который там твориться врагу не пожелаешь...

Гость
Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда




Отправлено: 07.03.17 - 20:36
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда




Отправлено: 07.03.17 - 20:40
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда




Отправлено: 07.03.17 - 20:43
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда




Отправлено: 07.03.17 - 20:52
Комментарий проходит проверку.
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