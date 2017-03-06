Цитата: Алиса:

если народ не учат ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ, КАКИЕ предпринимать действия.



позанудствую - кто, где и за чей счет это будет делать в сегодняшних реалиях? увы, как известно про утопающих ...

думаю что достаточно знать меры оказания доврачебной медицинской помощи , не паниковать, остальное для себя можно и в интернете почитать



Цитата: Алиса:

Я реально ничего не слышала в оговоренные 11 часов. Вот посидела - похихикала и не более того))

в 11 часов, в центре по крайней мере, было хорошо слышно