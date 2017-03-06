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§ NG.kz
В Костанайской области 7 марта сработают сирены
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27403
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 марта в 11.00 сработают сирены, расположенные на крышах жилых домов и учреждений. Их звук будет означать команду «Внимание всем!». Жителям области нужно включить любые доступные средства приёма радио- или телесигнала и прослушать сообщение.
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§ Алиса
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3030
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.03.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
каким еще способом оповестить жителей? смс-рассылкой? которая приходит с запаздыванием от нескольких часов до суток...

да я не об этом уже веду речь)) смысл в этих сиренах, если народ не учат ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ, КАКИЕ предпринимать действия.
НУ согласитесь, не искать точки приема-передачи сигналов. Я реально ничего не слышала в оговоренные 11 часов. Вот посидела - похихикала и не более того))
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§ Доктор СИЗО
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2524
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 07.03.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
да я не об этом уже веду речь)) смысл в этих сиренах, если народ не учат ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ, КАКИЕ предпринимать действия.

-да не ведитесь вы на эти игры.... это престарелые полканы зарабатывают себе очередные погоны, будоража народ.....кому мы вообще нужны(((((((((
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§ лимон
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.03.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
если народ не учат ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ, КАКИЕ предпринимать действия.


позанудствую - кто, где и за чей счет это будет делать в сегодняшних реалиях? увы, как известно про утопающих ...
думаю что достаточно знать меры оказания доврачебной медицинской помощи , не паниковать, остальное для себя можно и в интернете почитать

Цитата:
Алиса:
Я реально ничего не слышала в оговоренные 11 часов. Вот посидела - похихикала и не более того))

в 11 часов, в центре по крайней мере, было хорошо слышно
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555
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены




Отправлено: 07.03.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рамках проведения Республиканского командно-штабного учения "Коктем -2017" планируется проверка технической готовности систем оповещения.
Проверка необходима так как, возможны подтопления и другие чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера.
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