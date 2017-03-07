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≡ Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27403
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подробности громкого убийства опубликовала на своем сайте пресс-служба Костанайского областного суда. По материалам дела, поводом для жестокой расправы над председателем АСПЭК Рашидой Сандыбаевой стала ссора с коллегой — заведующей четвертым отделением психбольницы Зауреш Изалдиной.
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§ Ваш земляк
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 371
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 07.03.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик а что такое - открытая психиатрия?

Достаточно посмотреть на реакцию данного индивида.
Профайл

дядя Петя
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а советское выражение "у нас нет здоровых есть недообследованные" как то во времена СССР у нас в отделе работал сотрудник я скажу вам очень грамотны, окончил мгу, обычный человек вроде без отклонении общались выпивали в свободное от работы время да и на работе, но очень любил поговорить о политике, мы то же ворчали потихоньку, что в магазинах ничего нет пожрать и одеться, а нам из трибун и с телевизора целыми днями говорят о наших достижениях, сколько чугуна на душу населения выплавили, сколько мяса и молока произвели, на каждые праздники там на верху дарят друг другу ордена и медали, и как то на одном из праздничных мероприятии он взял слово и выступил, выступил очень грамотно с цифрами и выкладками в присутствии областного бюро партии, что им даже после его выступления нечего было сказать и заседание закрыли, и после того заседания сотрудник уже на работе не появлялся потом мы узнали что за ним приехали санитары и увезли на обследование в психбольницу, а затем лечили очень долго, славо богу сейчас этого нет а то половина форумчан наверное прошли бы лечении.

2
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 15:40
Комментарий удален модератором.

§ Ваш земляк
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 371
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 07.03.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совет петрович:
Солженицына и Сахарова ваши коммунисты насильно посадили в психушку.. А они оказались нормальнее тех кто ходил с портретами Брежнева на парадах. Сойдет такой пример.?

Ну если для тебя Солженицын является моральным ориентиром... Этот человек, призывавший сбросить на СССР ядерные бомбы, по книгам которого выходит, что в ГУЛаге сидело народу больше, чем жило в СССР, конечно, этого достоин.
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§ Ваш земляк
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 371
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 07.03.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Так вы не смотрите на соседей. Ну не работает(плохо) там система правосудия, и что дальше то? У Вас же независимое Государство, в чем проблема ?

Полностью поддерживаю! При чём тут соседи?! Как тут мне доказывали некоторые, Казахстан уже 25 лет независимое государство и идёт своим путём развития!
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пасквилист
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
а затем лечили очень долго, славо богу сейчас этого нет а то половина форумчан наверное прошли бы лечении.

Еще пройдем.Недообследованы мы еще)))

Опа!
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дураком не нужно быть ,чтобы понять,что там не все так чисто и длилось это,видимо,не один год.И что там была такая "маленькая" компания ,которая крутила "свои " дела

гость
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1:
чтобы занять дирехтурское кресло

с чего вы взяли что из-за него?

Гость
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И каждый, каждая собака, побывавшая у нас в психушке скрывает что был там и лечился или их родственник, тебя ведь засмеют остальные..
Вот это я называю советским наследием советской психиатрии..

И есть что скрывать.Думаю я не открою большой тайны если скажу,что половина пациентов данного заведения просто косят таким образом от призыва в армейку.И заметьте ,что в советское время наоборот старались скрыть что не служили.А сейчас у нас самые больные люди это мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.

глас народа
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При чём тут соседи?! Как тут мне доказывали некоторые, Казахстан уже 25 лет независимое государство****

абсолютно не-до-раз-витое. Вот и валят всё на северного соседа.

Вот только вопрос : а на восточного соседа слабо-О косо посомотреть., аль на южного, что в Ташкенте сидит.???

не сойдет
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совет петрович:
Солженицына и Сахарова ваши коммунисты насильно посадили в психушку.

это вообще ни разу не статистика. Глянь знаменитое видео Солженицына, в котором он призывает США тупо разбомбить к такой то бабушке СССР - это не похоже не психопатические приступы? Коммунисты не мои, к тому же коммунист это партийная принадлежность, это как сказать, лдпрвцы или едросы сажают бедных навальных, ходорковских.

Кеша
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сам Руслан законно стал "бывшим пациентом"? И что опять избежать ответственности? Опять все с рук сойдёт?

§ kbkz1980
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2242
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.03.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Думаю я не открою большой тайны если скажу,что половина пациентов данного заведения просто косят таким образом от призыва в армейку

Какие глупости,там разный контингент лежит начиная с неврозов,кончая закрытыми отделениями,а по направлению от военкомата единицы. Потому как в армию не пригодны с диагнозом органическое поражение ГМ,острая психопатия и т.д. эти люди задолго до призыва наблюдались у специалистов.А косильщикам как правило ставят диагноз приметивная личность и шагом марш Родину защищать.
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гость
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совет петрович:
Солженицына и Сахарова ваши коммунисты насильно посадили в психушку

:lol:
Коммунисты настолько же наши, как и ВАШИ. Будучи бывшим коммунистом, не стоит так сразу менять окрас... шкурка портиться. И ваша правда, но ни Солженицын ни Сахаров, пациентами психбольниц не были. Зачем же врать?
Цитата:
совет петрович:
А они оказались нормальнее тех кто ходил с портретами Брежнева на парадах. Сойдет такой пример.?

А как сторонник и поклонник Солженицына, вы разделяете его мнение относительно территорий?

§ kbkz1980
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2242
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.03.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другое на ум приходит,столько ножевых нанесли,вменяемы ли были.
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