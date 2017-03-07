дядя Петя Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему... #46







Отправлено: - 15:40 а советское выражение "у нас нет здоровых есть недообследованные" как то во времена СССР у нас в отделе работал сотрудник я скажу вам очень грамотны, окончил мгу, обычный человек вроде без отклонении общались выпивали в свободное от работы время да и на работе, но очень любил поговорить о политике, мы то же ворчали потихоньку, что в магазинах ничего нет пожрать и одеться, а нам из трибун и с телевизора целыми днями говорят о наших достижениях, сколько чугуна на душу населения выплавили, сколько мяса и молока произвели, на каждые праздники там на верху дарят друг другу ордена и медали, и как то на одном из праздничных мероприятии он взял слово и выступил, выступил очень грамотно с цифрами и выкладками в присутствии областного бюро партии, что им даже после его выступления нечего было сказать и заседание закрыли, и после того заседания сотрудник уже на работе не появлялся потом мы узнали что за ним приехали санитары и увезли на обследование в психбольницу, а затем лечили очень долго, славо богу сейчас этого нет а то половина форумчан наверное прошли бы лечении.