Цитата: алёна:

по чему то во всём обвинили старшиков. а если хорошо покопаться во всём? младшие ещё хлеще? легче кого то обвинить .а попробуйте посмотреть на себя и свой детей. как вы вырастили своих малышей? это их надо привлечь к ответсвенности за клевиту и напичатаной статьи. нормальная мать такое интервью не давала бы в газету. значит эти маленькие детки что то натворили а обвинили других.

иди гёрла займись грамматикой... и своих ДРОЧНОполых приятелей прихвати... малыши о существовании онанизма даже не подозревают....