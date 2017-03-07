колян Re: На кронирование деревьев в Костанае в этом году выделили 10... #4







Отправлено: - 15:03 Уважаемые, с акимата Костаная

прошу Вас весной перед посадкой саженцев подумать, какие деревья где садить. Например под линиями электропередая, под проводами садите кустарники или деревья которые не вырастут выше 3 метров, а высокие деревья садите там где не протянуты линии электрропроводов. Тогда не надо будет кронировать деревья.

Будет экономия денег. Посчитайте сколько денег надо на бензин, солярку, оплату рабочих, пильщиков, сколько техники надо привлечь: краны, подъемники, бензопилы ну и людей каждую весну