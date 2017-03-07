прохожий Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему... #12







Отправлено: - 11:48 НАШЛА в ИНТЕРНЕТЕ:

Отец Зауреш Изалдиной – известный в области человек, долгое время был начальником Костанайского областного Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг МЗ РК. В настоящее время Куаныш Акбаев является председателем комиссии, региональным экспертом института развития здравоохранения по Костанайской области. Кстати, брат Зауреш Изалдиной работает в прокуратуре. Сама она имеет двоих детей – взрослого сына и дочь-школьницу.



Вот теперь и думаю: с такими родственниками, что дальше? Предоставят справку о невменяемости из ее же клиники или осудят и по амнистии отпустят в зале суда? Люди совсем потеряли рассудок, дойдя до власти и имея "крышу".