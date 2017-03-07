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§ NG.kz
Какие цветы не стоит дарить на 8 Марта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27402
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приближается женский праздник, и в этот день перед сильной половиной человечества стоит непростой вопрос: какими букетами порадовать дам. Тем более считается, что цветы для женщины - лучший подарок на любой праздник. Но и этот привычный жест можно сделать неправильно: есть цветы, которые считаются "мужскими", а есть такие, которые принято дарить женщинам определенного возраста, ну и, конечно же, нельзя забывать о том, что у каждого цветка есть свое индивидуальное значение.
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* лимон
Re: Какие цветы не стоит дарить на 8 Марта
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.03.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
день продавца цветов :lol:
p.s. всех женщин с наступающим!
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