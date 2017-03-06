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§ NG.kz
В Костанайской области 7 марта сработают сирены
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27402
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 марта в 11.00 сработают сирены, расположенные на крышах жилых домов и учреждений. Их звук будет означать команду «Внимание всем!». Жителям области нужно включить любые доступные средства приёма радио- или телесигнала и прослушать сообщение.
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Вечный троечник
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены




Отправлено: 06.03.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Их звук будет означать команду:"Внимание всем! Накрывайте дастархан и поздравляйте женщин-коллег с наступающим..."

§ antonK
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 06.03.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дополнительные надо устанавливать , их не везде слышно


а вот это лайк, господа!!!! :
Цитата:
Вечный троечник:
Их звук будет означать команду:"Внимание всем! Накрывайте дастархан и поздравляйте женщин-коллег с наступающим..."
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1504
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены




Отправлено: 06.03.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вечный троечник:
Их звук будет означать команду:"Внимание всем!

... Предстоит пережить много выходных в этом весёлом месяце. "на старт! Внимание!..... МАРТ!!!!!

§ шолом рубашкин
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 06.03.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Восьмого надо было сирену включать.
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Уася
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены




Отправлено: 06.03.17 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если не услышал сирену и не смог выполнить это задание "Жителям области нужно включить любые доступные средства приёма радио- или телесигнала и прослушать сообщение." что будет? Вычислят? Накажут?

глас народа
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены




Отправлено: 06.03.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если не услышал сирену ГО и не смог выполнить это задание "Жителям области нужно включить любые доступные средства приёма радио- или телесигнала и прослушать сообщение."
что будет?%%%%%%
Ускоренное опорожнение вашего мочевого пузыря и судорожного расслабление анальных кольцевых мышц...
Последствия малоприятные и в эстетическом, и в нравственном виде ( в глазах окружающих, которые почему-то будут дружно показывать на вас пальцем и зажимать свои носы)

Так что, лучше слушайте сигналы ГО и выполняйте их.. Ибо "береженного, Бог бережет!".... :-P :-P :-P

Уася
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены




Отправлено: 06.03.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
глас народа, а Вы как опытный излагаете... подобное уже имело место с Вами быть?

§ 07Litra
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9118
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 06.03.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уася:
А если не услышал сирену и не смог выполнить это задание "Жителям области нужно включить любые доступные средства приёма радио- или телесигнала и прослушать сообщение." что будет? Вычислят? Накажут?

а вот выйдеш на улицу,выстрел "на поражение" услышиш,тогда и узнаешь чё будет... а будет... "будет в твоём доме играть музыка,но ты её не услышишь"...
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§ 07Litra
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены
07Litra


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Сообщений: 9118
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 06.03.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уася:
глас народа, а Вы как опытный излагаете... подобное уже имело место с Вами быть?

ну может и не совсем так это рисуется из прошлого века,когда ГО было "Гражданской Обороной"... теперь ГО,это "Государственная оборона"... оборона,где Государство Обороняется от населения... после сирен будет предупреждение,что бы все сидели по местам и не булькали.... нарушителей будут отстреливать...
я вот вообще не могу понять смысла сирен... о чём они будут предупреждать? о том что американские ракеты с ядерными боеголовками приближаются к Кустанаю? и чё? как сирены меня от гибели спасут?.... или "геркулесы" НАТО распыляют над Кустанаем «Agent Orange»?.. а чё тогда делали Ракетно-Космические войска Независимой РК?....
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§ Алиса
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.03.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жителям области нужно включить любые доступные средства приёма радио- или телесигнала и прослушать сообщение.


А не дай бог война, катастрофа какая - обычно при подобных ситуациях используют данный сигнал - тоже надо будет в первейшую очередь искать и "включать доступные средства"??? Маразм крепчал ..... :-x :-x
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§ Алиса
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.03.17 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
я вот вообще не могу понять смысла сирен... о чём они будут предупреждать?

не каждому дано понять - только особо одаренным. Я, к примеру, к таковым не могу себя отнести в данной ситуации :oops: :oops: :lol: :lol:
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* лимон
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.03.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
А не дай бог война, катастрофа какая - обычно при подобных ситуациях используют данный сигнал - тоже надо будет в первейшую очередь искать и "включать доступные средства"??? Маразм крепчал ..... :-x :-x

ну а что делать то в таких случаях, неужто каждый знает? да и причина для данного сигнала может иметь разный характер, следовательно действия населения должны быть соответствующие.
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§ Алиса
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.03.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
ну а что делать то в таких случаях

Но согласитесь - бред заранее предупреждать просить слушать "все карманные радиостанции страны". Если что-то случается - случается как бы без предупреждения. А нас приучают к тому, что "мы вас заранее предупредим". Надо учить действиям - что делать если вдруг слышите данный сигнал. Помнится в советские времена при таком сигнале улицы замирали - авто останавливались, люди исчезали с улиц, школьников вели в некие укрытия.... А сейчас - хи-хи какое-то вызывает ...
И вообще, что-то не слышала никакого сигнала, а уже прошло больше получаса со времени икс... А отметку о проведении мероприятия явно уже поставили и пошли отмечать предстоящий праздник :lol: :lol:

[Исправлено: Алиса, 07.03.2017 - 11:38]
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* лимон
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.03.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
А нас приучают к тому, что "мы вас заранее предупредим". Надо учить действиям - что делать если вдруг слышите данный сигнал

эмм, либо я чего-то не понимаю ... это сигнал тревоги, причины которой могут быть разные: землетрясение (у нас маловероятно), техногенная авария (например, выброс аммиака, хлора), другие варианты. и вот от причины будут дальнейшие указания/действия для населения - бежать, прятаться, задраить форточки и т.д.
каким еще способом оповестить жителей? смс-рассылкой? которая приходит с запаздыванием от нескольких часов до суток...
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