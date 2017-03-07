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≡ Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27402
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подробности громкого убийства опубликовала на своем сайте пресс-служба Костанайского областного суда. По материалам дела, поводом для жестокой расправы над председателем АСПЭК Рашидой Сандыбаевой стала ссора с коллегой — заведующей четвертым отделением психбольницы Зауреш Изалдиной.
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123
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гафара тока могила исправит.

///
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мафия!!!

Наталья
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему обещала? Заплатила. Ну наш Кустанай славится!

§ Алиса
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.03.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наталья:
Заплатила.

А еще плачемся что у нас зарплаты маленькие 8-) 8-) 8-)
Профайл

Наталья
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На зарплате такие деньги не накопишь. Не будем даваться в подробности.

* лимон
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.03.17 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мда, видимо профессия внесла свои изменения в психику врача-психиатра, а бывшие пациенты по справкам не "съедут"?
Профайл

888-01
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто такой Гафар? кто этот ужасный человек? кто он? аль капоне? приемник деда хасана? может черный кардинал правительства замбии? или черный ангел спустившиеся с небес что-бы принести хаос в мир наш блаженный, и после всего о нем говорили только шепотом?

Типок
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто такой Гафар??почему мало инфы про него если этот тип в розыске.ФИО фото в студио!!!

Александр Родионович Бородач
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не Костанай,а Чикаго какой то))

ди
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
обещать и дать- разные вещи....

* vbn
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 07.03.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По нашим временам суммы огромные.
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прохожий
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...




Отправлено: 07.03.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НАШЛА в ИНТЕРНЕТЕ:
Отец Зауреш Изалдиной – известный в области человек, долгое время был начальником Костанайского областного Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг МЗ РК. В настоящее время Куаныш Акбаев является председателем комиссии, региональным экспертом института развития здравоохранения по Костанайской области. Кстати, брат Зауреш Изалдиной работает в прокуратуре. Сама она имеет двоих детей – взрослого сына и дочь-школьницу.

Вот теперь и думаю: с такими родственниками, что дальше? Предоставят справку о невменяемости из ее же клиники или осудят и по амнистии отпустят в зале суда? Люди совсем потеряли рассудок, дойдя до власти и имея "крышу".

* drakon
Re: Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10005
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.03.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
прохожий:
Кстати, брат Зауреш Изалдиной работает в прокуратуре.

Кстати брат Зауреш Изапдиной, должен был - уволиться,или как
юрист,считает преступление сестры - ещё недоказанным?... :-o

[Исправлено: drakon, 07.03.2017 - 12:28]
Профайл

Гость
Костанайский врач-психиатр Зауреш Изалдина обещала бывшему пациенту $20 000 за убийство Рашиды Сандыбаевой — пресс-служба облсуда




Отправлено: 07.03.17 - 12:42
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