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§ NG.kz
Аблязов предан суду
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27402
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 марта прокуроры утвердили обвинительный акт в отношении Аблязова, а также Ж. Жаримбетова (первый заместитель председателя правления БТА Банка - председатель кредитного комитета), К. Садыкова (директор по кредитованию) и С. Мамеша (председатель правления).
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Серж
Re: Аблязов предан суду




Отправлено: 07.03.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такова работа судов - сегодня наказывать,а завтра ребилитировать...

ответка
Re: Аблязов предан суду




Отправлено: 07.03.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
сегодня наказывать,а завтра ребилитировать...

посмертно.

аргентинец
Re: Аблязов предан суду




Отправлено: 07.03.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умный мужик Аблязка, думаю он еще вернется в кз на коне
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