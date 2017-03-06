Цитата: Моше:

Пригласить из Европ на должности. Братья-сватья, Саке-Маке и прочее у них отсутствует, будут цивилизованные, образованные, не воровитые люди-индивидуалисты делать работу.



[подавился кофе]



Ну эта, ты наверное от незнания.

Бюджеты в США и Европе пилят так виртуозно и отработанно, что наши коррупционеры по сравнению с ними чисто дети, которые мелочь по карманам тырят.