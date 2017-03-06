/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председателя Комитета геологии и недропользованию Министерства по инвестициям и развитию РК Базарбая Нурабаева задержали за организацию преступной группы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции. Национальным бюро изобличена и пресечена деятельность преступной группы.
Читать новость

§ Валентин
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5474
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 07.03.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Пригласить из Европ на должности. Братья-сватья, Саке-Маке и прочее у них отсутствует, будут цивилизованные, образованные, не воровитые люди-индивидуалисты делать работу.


[подавился кофе]

Ну эта, ты наверное от незнания.
Бюджеты в США и Европе пилят так виртуозно и отработанно, что наши коррупционеры по сравнению с ними чисто дети, которые мелочь по карманам тырят.
Профайл

§ 113
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 337
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 07.03.17 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Бюджеты в США и Европе пилят так виртуозно и отработанно

Что даже президент ваш,пригласил Тони Блэра,к себе советником.
Учил он вас,как бюджет пилить.Виртуозно. Цитата:
Валентин:
[подавился кофе]

А Лиля говорила тебе,что кофе это бяка.
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 67
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 130
Пользователей: 0
Всего: 130

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх