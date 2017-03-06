yeti91 Re: Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 381

Регистрация: 30.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:03 Не будет толку ребята не будет а вот деньги с удовольствием опять в карманы будут пихать и пихать.мы не страна футболистов и никогда ей не станем